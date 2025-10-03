Acasă » Știri » România revine la Monte Carlo: echipa „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs” va concura la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice 2026

De: Irina Vlad 03/10/2025 | 17:43
În ianuarie 2026, România va reveni în prim-planul motorsportului istoric european prin participarea unei echipe naționale la Raliul Monte Carlo pentru Mașini Istorice, competiție ce va marca și aniversarea a 90 de ani de la victoria unică a pilotului român Petre Cristea.

O filă de aur în istoria automobilismului românesc

Acum 90 de ani, în 1936, Petre Cristea reușea o performanță excepțională, câștigând Raliul Monte Carlo la volanul unui Ford V8 special modificat.
Această victorie, obținută cu mijloace modeste, a rămas unică în istoria sportului automobilistic românesc și continuă să fie un reper de legendă în analele motorsportului internațional.

Cum a pregătit Petre Cristea victoria de la Monte Carlo 1936

Înaintea ediției din 1936, Cristea a observat, ca spectator la proba finală din 1935, că toți concurenții pierdeau timp la „opt”, din cauza diferențialului care făcea roata din interior să patineze. Concluzia a fost radicală: mașina trebuia să alerge cu diferențialul blocat. Cum o soluție comercială sigură nu exista, împreună cu Ionel Zamfirescu a transformat diferențialul într-o axă rigidă prin suduri „zdrăvene”.

Au urmat antrenamente la Arcul de Triumf — circa 400 de încercări cronometrate în octombrie 1935 — și o pregătire tehnică minuțioasă a Ford-ului V8: rigidizarea șasiului, chiulase cu compresie mărită, magnetou Vertex-Scintilla, carburator Weber dublu corp, amortizoare Houdaille de Lincoln montate invers, caroserie ultra-ușoară tip roadster cu trei locuri, „uși” din celuloid cu fermoar pentru a elimina greutatea în exces și reglaje de frână de mână pentru derapaje controlate în coridoarele de popici.

Ziua în care România a urcat pe primul loc la Monte Carlo

Echipajul a luat startul din Atena, traseul cel mai dificil, dar cu cea mai mare zestre de puncte. Pe drumurile balcanice neasfaltate, apoi pe celebra porțiune Lyon–Monte-Carlo, transformată într-un patinoar după o ploaie peste bitum proaspăt, Cristea a ajuns la Monte-Carlo fără penalizări.

Proba decisivă, „demaraj–frenaj–maniabilitate” de pe cheiul portului, cerea sprinturi, frânări, întoarceri strânse, „optul” între doi piloni și finisare lansată. Dimineața, Cristea a avut un moment de „lapsus”, însă după-amiaza a revenit spectaculos și a stabilit cel mai bun timp al zilei, învingându-l pe favoritul Laury Scheel cu 0,4 secunde.

Pe 31 ianuarie 1936, chiar în ziua în care împlinea 27 de ani, Petre Cristea a câștigat Raliul Monte Carlo, iar presa franceză l-a celebrat drept „regele derapajelor”, uluită de faptul că un Ford de serie, „pigulit” de doi români, a întrecut mașinile pregătite de marile uzine — secretul fiind simplu: mașina a parcurs 4.000 km fără diferențial.

Victorie românească pe Nürburgring (1939)

Pe 21 mai 1939, Petre Cristea și al său BMW 328 scriau din nou istorie, de această dată pe legendarul circuit Nürburgring (22,81 km), considerat cel mai dificil din lume. În cadrul prestigioasei curse Eifelrennen, la clasa Sport sub 2000 cm³, dominată de echipa oficială BMW, Cristea s-a impus spectaculos în fața rivalilor germani, după 6 tururi totalizând 136,8 km. Din 17 înscriși doar 10 au luat startul, iar la final doar 5 au trecut linia de sosire.

Românul nu doar că a câștigat în fața echipei de uzină, dar a stabilit și un record de circuit, cu o viteză medie de 115 km/h. În aceeași zi, în cursa de Competiție (10 tururi), Hermann Lang (Mercedes W154) l-a învins pe legendarul Tazio Nuvolari (Auto Union Type D), însă Cristea a intrat definitiv în istoria motorsportului european, alături de marii piloți ai vremii.

„Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs”

Pentru a celebra performanța remarcabilă de la Monte Carlo și pentru a readuce în memoria colectivă contribuția lui Petre Cristea la istoria sportului cu motor, cinci echipaje românești cu experiență în curse moderne și istorice vor participa la ediția 2026 a Monte Carlo Historique, competiție rezervată automobilelor fabricate înainte de 1986.
Echipa României este alcătuită din:

  • Adrian Anton Georgescu – Ștefan Marinescu — Renault 5 Alpine (1981)
  • Adrian Nicolau – Levente Kovács — Ford Escort Mk1 (1968)
  • Viorel Ognean – Florin Mitea — Ford Escort Mk2 (1976)
  • Alexis Bizzarilli – Ioan Plămădială — Fiat X1/9 (1979)
  • Călin Popescu-Tăriceanu – Radu Dumitrescu — Lancia Fulvia 1.3 S (1974)

Prezentare oficială la Țiriac Collection

Lansarea oficială a echipei „Petre Cristea Heritage Rally Team Romania – 90 yrs” va avea loc în ianuarie 2026, la Țiriac Collection, unde vor fi prezentate echipajele, automobilele istorice și detalii despre participarea României la raliul care a făcut istorie.

Despre Monte Carlo Historique

Organizat de Automobile Club de Monaco (ACM), Monte Carlo Historique reunește anual sute de echipaje internaționale și recreează atmosfera competițiilor de altădată. Startul se dă din cinci orașe europene (Monaco, Torino, Reims, Bad Homburg și John O’Groats), iar traseul urmează drumuri spectaculoase și dificile, cu sosirea la Monaco. În 2026, raliul are loc între 29 ianuarie și 5 februarie, marcând ediția cu numărul 93 (raliul nu s-a disputat în perioada 1940–1948).

