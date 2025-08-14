Românii care primesc 200.000 de euro de la stat, din octombrie 2025. Care sunt condițiile

Vești importante pentru români! Statul oferă până la 200.000 de euro fermierilor. Programul se adresează atât tinerilor, cât și celor care au depășit vârsta de 40 de ani. Care sunt condițiile pentru acordarea banilor, dar și cum se poate intra în posesia acestora?

Statul vine în ajutorul tinerilor fermieri, dar și celor trecuție de 40 de ani. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că fermierii vor beneficia de un sprijin de până la 200.000 de euro, sprijin 80% de la Uniunea Europeană și 20% contribuția proprie. Iată despre ce este vorba!

Vești bune pentru femierii români

Noua măsură de finanțare a tinerilor va fi disponibilă începând cu luna octombrie 2025. Aceștia vor putea accesa noi fonduri europene, pentru dezvoltarea fermei, astfel că vor avea la dispoziție sume mai mari.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește lansarea unei sesiuni de depunere a proiectelor. Este vorba despre DR-12 Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați. După semnarea contractelor de finanțare cu AFIR, fiecare tânăr primește până la 200.000 euro pentru investiții în sere cu legume, ferme mixte sau zootehnice.

Măsura DR-12 vine ca un ajutor în plus pentru tinerii care au beneficiat deja de sprijinul financiar de 50.000 sau 70.000 de euro prin programul anterior DR-30 – ”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, parte a Planului Strategic 2023-2027.

”Finanțarea de 70.000 de euro a fost pentru instalarea tinerilor fermieri. În zona montantă au fost sume mai mari iar restul în toată țara. Noi am semnat contracte pentru 5.000 de beneficiari, peste 2.500 au venit din diaspora, tineri sub 41 de ani, mai ales în bazinele legumicole din România. Dar în perioada următoare tinerii vor avea program de consolidare a fermei adică, 200.000 de euro, sprijin 80% de la Uniunea Europeană și 20% contribuția voastră. Aceste programe vor ieși începând cu luna octombrie: 200.000 de euro pentru consolidare fermă pentru tineri sub 41 de ani”, a punctat Ministrul Agriculturii.

Banii se pot folosi pentru următoarele activități agricole:

cultivarea legumelor

cultivarea pepenilor

cultivarea rădăcinoaselor

cultivarea tuberculilor

ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

cultivarea legumelor în sere și solarii

creșterea albinerlor

alte tipuri de ferme zootehnice

Românii care primesc bani de la stat începând cu 1 iulie 2025. Care este suma și ce pot face cu ea

Se dau bani de la stat! Cine sunt cei care pot beneficia de un ajutor de 1.500 de lei