Rona Hartner, mesaj cutremurător: “Îmi pare rău că…”

Rona Hartner trece prin momente dificile, vedeta a mai primit o veste proastă. De parcă nu era de ajuns că se luptă cu cancerul, medicii din Franța, acolo unde este în aceste momente, i-au mai descoperit o boală. După un set complet de analize, doctorii au diagnosticat-o cu embolie pulmonară.

Recent, prin intermediul unui LIVE pe Facebook, Rona Hartner a rupt tăcerea și a povestit în ce stare se află.

„Sunt foarte ascultătoare. Îmi pare rău că facem emisiuni virtual că vreau să vin mereu în România. Foarte mulţi oameni din presă m-au îngropat deja, nu este cazul. Tratamentul mi-a afectat vasele de sânge şi de asta am făcut embolie pulmonară. Era pericol să mor în avion, dacă aş fi venit în România.

Cu un tratament special în două săptămâni se va rezolva problema. Nu este grav. Lumea când aude se sperie, dar la mine este vorba doar de un singur vas de sânge şi mi s-a sugerat ca două săpămâni să nu iau aionul. La celelalte concerte din România voi cânta. O să văd cu ce vin”, a declarat Rona Hartner.

„Dragilor, veștile apar încetul cu încetul. Am aflat că am o embolie pulmonară și nu o să pot să ajung la Sala Palatului pe 25 mai. Am embolie pulmonară și nu e de glumă. Rămân la spital, știu că vă gândiți la mine și vă rugați pentru mine. Deci nu pot să vin în România, în perioada asta oricât mi-aș dori de mult. Vă pup”, a mai spus Rona Hartner.