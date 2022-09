Rona Hartner nu duce lipsă de admiratori. După divorțul de Herve Camilleri, artista este curtată de un tinerel

Rona Hartner nu duce lipsă de admiratori. În urmă cu mai bine de un an, artista a trecut printr-un divorț dureros de Herve Camilleri, bărbatul cu care a avut o relație trei ani. Recent, cântăreața a reușit să își uimească fanii cu declarațiile pe care le-a făcut despre viața sentimentală. Vedeta este curtată de un bărbat mult mai tânăr.

Rona Hartner și Herve Camilleri au decis să o ia pe drumuri separate la scurt timp după ce au devenit soț și soție. Artista nu și-a dorit să mai țină legătura cu fostul său partener, însă între timp situația s-a schimbat.

Deși nu ar mai exista cale de împăcare între cei doi, cântăreața nu și-a refăcut până acum viața. Cu toate acestea, vedeta a recunoscut în cadrul unei emisiuni TV faptul că este curtată de un tânăr de 24 de ani. În același timp, Rona Hartner a mărturisit faptul că nu este dispusă să mai facă niciun compromis în relațiile viitoare.

„Am bărbați care mă curtează, care sunt foarte tineri, și îi țin la distanță că știu că nu avem aceleași așteptări. 24 de ani, pasiune mare, dar nu e ok pentru că nu suntem din aceeași lume și avem alte așteptări de la viață. Nu cred în chestia asta. M-aș căsători cu un bărbat care să știe să fie fericit”, a declarat Rona Hartner, potrivit spynews.ro.

Ce spune artista despre o nouă relație

Rona Hartner a explicat și motivele pentru care nu a acceptat o altă prezență masculină în viața sa. Se pare că artista nu s-a refăcut complet după separare și încă mai are nevoie de o perioadă în care să înțeleagă ceea ce își dorește.

„În dragoste am aflat că încă nu știam ce vreau, și am decis că a treia căsătorie va fi aia bună, și vor alege pe cine voi considera că este bun pentru mine. De fiecare dată am ales din alte considerente, și știam de la început că nu va merge. Asta e foarte grav. Trebuie să termin cu gândirea asta.

A treia oară o să aleg eu. Nu mă mai alege nimeni, aleg eu. Nu am pe nimeni momentan, trebuie să mă refac după o perioadă dificilă. Sunt separată de un an și jumătate, dar sufletul are nevoie să se împace, să se repare, să se reconstruiască, și asta durează un pic”, a mai spus Rona Hartner, potrivit sursei citate.