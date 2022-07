Invitată la podcastul Taclale, care va fi difuzat joi, 21 iulie, ora 20.00 pe CANCAN.RO și pe pagina de YouTube CANCAN, Roxana Dobre a dezvăluit în premieră cum l-a cunoscut pe Florin Salam, dar mai ales circumstanțele în care s-a apropiat sufletește de ”Rege”.

Roxana a mărturisit că prima întâlnire cu artistul a fost una specială.

”Ieșisem într-o zi la alergat în parc și una din fostele mele prietene i-a trimis o poză cu noi. El m-a văzut pe mine și ne-a chemat pe toate la Rin. El stătea acolo în acea perioadă.

Ne-am așezat la masă și vreau să spun că am vorbit încontinuu, trei, patru ore. Nu mai conta cine era acolo. Aveam o limbariță… Parcă îl cunoșteam de o viață.

M-am descărcat, l-am simțit așa…”, a povestit fostul fotomodel de succes.

”Se făcuse foarte târziu, se răcise grișulețul pentru mine, cum se spune, pentru că eu am avut mereu un respect foarte mare pentru părinții mei și am decis să las toată gașca acolo și să plec. «Cum să pleci singură, la ora asta?», mi-a zis Florin. «Îmi iau un taxi!». «Lasă, să te ducă un șofer din partea mea acasă!» și am acceptat”, a povestit Roxana.

A aflat în telegondolă că tatăl ei e pe moarte

Ea s-a reîntâlnit cu Florin Salam chiar de ziua mamei ei, pe 9 iulie: ”Eram cu ai mei, sărbătoream cu câteva persoane apropiate. Mă sună prietena mea, Lavinia și îmi zice «hai nu vii aici? Că e și Florin». Și chiar ai mei m-au dus la terasa unde erau ei și tot așa am vorbit foarte mult. Programasem să mergem la mare câteva zile, dar nu aici. În Bulgaria”.

Până să plece cu Florin Salam, Roxana a mers câteva zile pe litoralul românesc, cu o altă prietenă, Paula.

”Eu tot timpul când plecam la prezentări, sau undeva, aveam o chestie, să intru la ai mei în cameră, să-i văd. De data asta nu am intrat.

Și aveam așa o stare, o neliniște. Am ajuns la mare, era atît de urât, o vreme urâtă… Am mers în cameră am dormit puțin și când m-am trezit am sunat-o pe mama, care mi-a spus că tata nu se simte bine, că-l doare capul și a chemat Salvarea.

După, am ieșit afară, iar una dintre nepoatele Paulei voia să se dea cu telegondola. Eu nu mă urcasem în viața mea. Și acum, ca să nu se suie Paula, că era cu burta la gură, am zis că mă dau eu.

Țin minte când m-am urcat, mi-a sunat telefonul. Plângea maică-mea. «Acum iei un taxi, ceva și te întorci, îi e rău lui taică-tu». Mi s-a părut plimbarea aia cu gondola aia o veșnicie”, a povestit Roxana, care a plecat cu o mașină spre București.

Pentru că tatăl ei avea nevoie de o aprobare pentru un transfer de urgență la alt spital, Lavinia, prietena cea mai bună a Roxanei, i-a sugerat să ia legătura cu Florin Salam, dar ea a refuzat. Imediat după ce a închis telefonul, artistul, pus în temă de Lavinia, a sunat-o.

