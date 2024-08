Roxana Dobre, primele declarații după ce și-a luat copiii și s-a mutat la mama ei! Ce spune despre despărțirea de Florin Salam

Roxana Dobre a oferit primele declarații despre despărțirea de Florin Salam! În urmă cu aproximativ o lună, CANCAN.RO a dezvăluit că soția manelistului și-a luat copiii și a plecat de acasă, mutându-se cu mama sa. De atunci, în spațiul public au apărut mai multe detalii despre acest subiect, însă abia acum bruneta a ieșit și a lămurit situația.

La finalul lunii iulie, surse apropiate familiei lui Salam au dezvăluit pentru CANCAN.RO că Roxana Dobre și-a luat copiii și a plecat de acasă, în urma unor episoade tensionate. La acea vreme, situația dintre cei doi soți nu era deloc una bună, însă acum lucrurile s-au schimbat.

Citește și: Salam a început să plângă, după ce şi-a auzit fetiţa pe Tik Tok: „Vorbesc încet, ca să nu mă audă Roxana”. VIDEO

Ultima perioadă nu a fost deloc una bună pentru Florin Salam. Celebrul manelist s-a certat cu mai mulți colegi de breaslă, precum Bogdan de la Ploiești sau Tzancă Uraganu. De asemenea, cântărețului, Dan cu chitara, a ajuns de urgenţă la spital, după o petrecere de pomină.

Cei doi artişti s-au distrat într-un hotel de lux din Capitală până dimineaţa, însă petrecerea s-a transformat într-un coşmar pentru colegul lui Salam. Dan cu chitara a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii de la SMURD au ajuns la faţa locului şi au spart ușa camerei în care se afla manelistul și l-au găsit pe acesta inconștient. S-a constatat că făcuse un AVC, așa că a fost transportat de urgență la spitalul Floreasca din Capitală.

După aceste episoade, Roxana Dobre a luat decizia de a-și lua copiii și de a pleca de acasă, la mama sa. Aceasta i-ar fi reproşat în nenumărate rânduri că intrat în anturaje „dubioase”, iar ultimul scandal în care soţul ei a fost implicat i-a pus capac!

Ei bine, în ciuda celor întâmplate, se pare că femeia a trecut peste episoadele tensionate. În urmă cu aproximativ două săptămâni, CANCAN.RO a dezvăluit că Roxana Dobre s-a întors acasă, iar acum soția manelistului a confirmat că s-a împăcat cu Florin Salam.

„O perioadă nu am mai avut acces la pagina mea de Instagram și îi mulțumesc unui bun prieten de familie că m-a ajutat să o recuperez. Sunt foarte fericită. Ador să urmăresc și să văd ce se mai întâmplă pe aici, prin comunitatea noastră, să zic așa. Sunt foarte bine, mulțumesc bunului Dumnezeu. De când am deschis pagina de Instagram, tot am văzut n mesaje de la voi. Stați liniștiți că este totul ok între mine și soțul meu.”