Roxana Vancea, detalii despre botezul fiului său: „Vara asta va avea loc”

Roxana Vancea se pregătește de un eveniment important în viața familiei sale, mai exact botezul fiului său. În cadrul unui interviu recent, vedeta a dat detalii despre petrecerea care va avea loc în această vară.

Roxana Vancea trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu Dragoş, bărbatul cu care s-a şi căsătorit. Acesta mai are un băieţel din fosta relaţie cu care actuala sa parteneră se înţelege extrem de bine.

Vedeta a devenit mămică pentru prima dată în luna noiembrie a anului 2021, iar viaţa acesteia s-a schimbat complet.

Acum, fosta asistentă de televizinue se pregătește de botezul micuțului Zian. Evenimentul va avea loc în vara acestui an, după cum a declarat Roxana Vancea pentru wowbiz.ro.

”La botez fac doar cu familia”

“Vara asta va avea loc doar botezul, nunta nu. Trebuie să am timp să organizez, vreau să fac ceva mai mare.

La botez fac doar cu familia, la cununie am făcut doar cu familia, iar nunta vreau să fie așa, pentru toată lumea și atunci am nevoie de timp să organizez așa cum vreau eu”, a declarat Roxana Vancea pentru sursa mai sus-menționată.

În acelşai timp, Roxana Vancea a povestit cum arată viaţa sa cu doi copii: “Eu zic că bine. Milan nu este gelos și în general se spune că atunci când celălat copil nu este gelos, înseamnă că faci treabă bună, că nu simte că mai ai un bebeluș în casă. Bebe e foarte cuminte, nu am de ce să mă plâng. Nu plânge, e foarte ok. E un copil cuminte și atunci ne ușurează foarte mult munca”.

În urmă cu câteva luni, într-o emisiunie de la Kanal D, Roxana Vancea a mărturisit faptul că fiul ei este extrem de cuminte și nu face probleme.

“E un copil cuminte, chiar e un copil cuminte, atunci când nu îl doare nimic e sfânt, dar când îl doare ceva, nu știu de unde are plămâni aia… țipă, nu plânge, țipă… E perioada asta cu colicile, din păcate, el a făcut asta după o săptămână și încă îl țin. Are nouă săptămâni. Mai avem un pic, până la trei luni am înțeles că îl țin”, a spus Roxana Vancea despre fiul ei, în luna ianuarie.

Sursă foto: Instagram