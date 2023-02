Roxana Vancea, hotărâtă să revină la carieră. Nu, nu este vorba de televiziune!

Roxana Vancea are 32 de ani și se ocupă cu sfințenie de creșterea celor doi copii. Zian este băiețelul pe care îl are cu Dragoș Paiu și are doar câteva luni. Partenerul ei mai are un copil dintr-o relație anterioară, însă Roxana se înțelege de minune cu el.

Momentan, fosta parteneră a lui Bendeac se află în concediu de maternitate, însă susține că așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă la muncă. Deși mulți au crezut că este vorba despre televiziune, ei bine, nu. Roxana Vancea se va întoarce, de fapt, în sala de fitness, acolo unde îi plăcea cel mai mult să-și petreacă timpul, înainte să devină mămică.

„Abia aștept să mă întorc la muncă. Îmi este dor, aproape se face un an și jumătate de când nu am mai fost la muncă și nu le-am mai antrenat pe fete.

Deocamdată sunt în creștere copil și trebuie să aștept doi ani ca să mă pot reîntoarce la muncă și sincer nici nu mă grăbesc pentru că nu vreau să pierd nimic din ce face cel mic pentru prima dată. Nu mă grăbesc, dar îmi e și dor în același timp, adică mi-e dor să ies din rutina aceasta de fiecare zi”, a mărturisit Roxana Vancea la Antena Stars, potrivit Spynews.

Roxana Vancea: „Dragoș mă ajută foarte mult”

Fosta asistentă Tv susține că are mare ajutor din partea lui Dragoș în creșterea copiilor și nu se poate plânge de nimic când vine vorba de timpul pe care acesta îl dedică celor mici.

„Mă ajută foarte mult Dragoș, cum își termină treaba vine direct acasă. Cel mic, în momentul în care vine Dragoș, pe mine nu mă mai bagă în seamă, este fiert pe tatăl lui, numai cu el vrea să stea, numai cu el să se joace, pentru că el se pune la mintea celui mic, acum suntem la munte, îl plimbă cu sania. Nu e ușor, dar nu avem bonă. Mama mea m-a ajutat până a făcut Zian un an, a stat cu noi sau am fost noi la Novaci, toată vara, cu amândoi. În rest sunt mămica 24/7”, a mai declarat ea.

Roxana Vancea, detalii din culisele familiei

Roxana Vancea și soțul ei s-au căsătorit cu 3 ani în urmă. Ulterior au adus pe lume un băiețel minunat, pe Zian. Dragoș, însă mai are un copil din primul mariaj, pe care Roxana îl îndrăgește extrem de tare. Vedeta a și explicat, de asemenea, cum stau lucrurile în familia lor.

„Copiii de multe ori ne-au unit decât să ne dezbine, adică au fost foarte multe chestii în care, în mod normal, m-aș fi certat cu el, i-aș fi dat cu ceva în cap și prin faptul că erau copii ziceam că discutăm mai târziu, dar nu mai discutăm, o lăsăm așa, trece de la sine”, a spus vedeta, pentru un post de televiziune, potrivit Wowbiz.