În aproximativ o lună, Roxana Vancea va da naștere primului ei copil! Bruneta a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS, cum se simte, dar și cine o sprijină din punct de vedere emoțional!

Fosta asistentă de la „Neatza” și-a dorit din tot sufletul să devină mamă, iar Dumnezeu i-a îndeplinit această dorință! Acum, cu doar o lună înainte de a da naștere băiețelului ei, Roxana Vancea a dezvăluit, în exclusivitate pentru CANCAN NEWS, cine o sprijină, realmente, în această perioadă.

Roxana Vancea: „Soacra mea e foarte pozitivă. N-ai cum să n-o placi”

– Emoțional, traversezi o perioadă OK?

– Foarte OK, da, n-am nicio treabă. Asta mă întreba și soacra mea … dacă vrei să vorbești, așa, cu cineva … Nu vreau să vorbesc cu nimeni, nimic. Sunt foarte bine, nu am nicio treabă. Am o relație foarte faină cu ea …

– Ai făcut ceva în mod special sau, pur și simplu, felul tău de a fi v-a făcut să vă apropiați?

– Nu am făcut absolut nimic… Cred că și felul ei de a fi… E foarte relaxată, așa, foarte pozitivă. Nu ai cum să n-o placi… Și relația pe care o am cu Milan pentru că și ea e topită după Milan, e normal.

„Încerc să fiu cât se poate de relaxată, pentru că îmi doresc să nasc natural”

Și, pentru că timpul se scurge rapid, bruneta ne-a dezvăluit că a început să cumpere cele necesare, dar nu e genul de femeie care cumpără hăinuțe în mod compulsiv.

„Am început să iau, în mare parte, pentru că eu am colul foarte scurt și doctorița mea zice să o să nasc mai devreme decât ar trebui. Și atunci am zis să le am pe toate pregătite, să nu mă trezesc că nu am pe ce pune mâna. Dar nu am luat decât strictul necesar.

Nu ne-am aruncat să cumpărăm orice, doar de dragul de a cumpăra (…) Încerc așa să fiu cât se poate de relaxată, pentru că îmi doresc să nasc natural și toată lumea mi-a spus că, dacă mă panichez, există posibilitatea să nu reușesc să nasc natural. Încerc să mă montez, să fiu zen până la capăt”, ne-a mai spus Roxana Vancea.

