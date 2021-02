De ce s-a retras Roxana Vancea din show-ul de la Antenă. “Nu poți asocia copilul cu certurile mamelor”

Roxana Vancea a ieșit din lumina reflectoarelor. Vedeta a decis să părăsească emisiunea „Mămici de pitici cu lipici”, iar asta i-a întristat teribil pe fani. Se pare că jocurile de culise și firul narativ al show-ului au nemulțumit-o pe brunetă și au determinat-o să renunțe la proiect.

Roxana Vancea le-a mărturisit internauților care au fost motivele pentru care a decis să încheie colaborarea. Vedeta nu s-a mai regăsit în conceptul emisiunii, care, potrivit spuselor ei, a început să pună accentul mai mult pe certurile dintre mame, decât pe cei mici.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri, organizată pe pagina sa de Instagram, Roxana Vancea a dezvăluit tot. Internauții i-au observat absența din cadrul emisiunii „Mămici de pitici cu lipici” și au întrebat-o ce s-a întâmplat. Roxana Vancea le-a răspuns imediat fanilor din mediul online și a dezvăluit că nu se mai simțea bine în cadrul show-ului, care ar fi deviat de la subiectul principal, punând mai mult accentul pe certurile dintre mame și lăsându-i în umbră pe cei mici.

„Nu a mai fost ce trebuie. Nu poți asocia copilul cu certurile mamelor sau cu răutăți gratuite. Sper totuși emisiunea să fie iar despre copii și mai puțin despre mame pentru că de multe ori de la copii învățăm mai multe”, a fost răspunsul Roxanei Vancea.

Roxana Vancea, viitoare mămică

De ceva timp, Roxana Vancea a intra în rândul femeilor care se ocupă de familie. Vedeta are o relație cu Dragoș Paiu și a devenit și mămică „adoptivă” pentru băiețelul acestuia. Mai mult, a mărturisit că este pregătită să devină și mămică naturală.

Se pare că viața de familie o prinde pe Roxana Vancea, iar experiența cu micuțul Milan, de care este foarte atașată, a convins-o că este timpul să dea chiar ea naștere unui copil. Roxana Vancea a mărturisit că își dorește că în viitorul apropiat să rămână însărcinată și că este pregătită pentru această experiență.

Însă până va face anunțul cel mare își concentrează toată atenția asupra băiețelului soțului său, care a cucerit-o. Îi face toate poftele și se implică în educația acestuia. (CITEȘTE ȘI: ROXANA VANCEA, TRANSFORMARE ULUITOARE! CÂT DE MULT A SLĂBIT VEDETA. „ÎN GENERAL GĂTESC DE DIETĂ”)

„Îmi doresc un copil cu soțul meu, Dragoș, și el vrea asta. Însă nu este după cum vrem noi, ci după cum vrea Dumnezeu. Când o să vină este binevenit în familia noastră.

Cât despre Milan, îl ador, mă înțeleg de minune cu el, am o relație foarte faină. Mergem împreună peste tot, petrecem mult timp împreună, mergem la sală, la gimnastică. El iubește foarte mult dinozaurii și am descoperit o asemenea locație unde mergem destul de des, pentru el. Pentru că vedem că îi place foarte mult și asta ne bucură. Îl iubesc mult, este un copil deosebit, mi-a intrat la inimă din prima clipă”, a declarat Roxana Vancea, pentru playtech.ro.

Roxana Vancea, primul pas în relație

De ceva timp, Roxana Vancea și Dragoș Paiu formează o familie perfectă. Totul pare să meargă cum nu se poate mai bine între cei doi. Vedeta a mărturisită că este fericită în relația pe care o are și a dezvăluit că ea a fost cea care a făcut primul pas.

Cei doi s-au cunoscut în sala de sport, iar atunci când Roxana a aflat că bărbatul este singur a făcut prima mutare și i-a răspuns la un InstaStory pe Instagram, iar de acolo a început povestea lor. (VEZI ȘI: ROXANA VANCEA A CEDAT! ATRIBUȚIILE DE SOȚIE ȘI MAMĂ AU EPUIZAT-O. „NU ÎI MAI SUPORT PE NICIUNUL”)

„Mi-a răspuns și am început să vorbim și după vreo trei zile am mers la un film, cel mai prost film! După film a trebuit să-l duc acasă și am mai stat o jumătate de oră – o oră, se făcuse 11, și după în întreb:« Bă ce facem, ne pupăm sau nu, că trebuie să plec» și el a zis «Da, ne pupăm dacă vrei tu»”, a spus Roxana Vancea, la Antena Stars.