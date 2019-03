Ruby, mărturisire-bombă din dormitor: “Iubitul meu nu vrea să doarmă cu mine în pat”

Invitată în cadrul unei emisiuni live, Ruby a făcut o mărturisire-bombă din dormitor. Excentrica artistă a afirmat: “Iubitul meu nu vrea să doarmă cu mine în pat” – un amănunt din intimitatea relației pe care o are cu partenerul său de viață, Adrian Robert, care stârnește multe controverse atunci când îl afli. Cântăreața a explicat și care este motivul pentru care iubitul ei refuză să împartă același pat.

Citește și: Senzațional! Ce a spus Ruby când a fost întrebată dacă a plătit singură sau cu iubitul cei 200.000 de € pentru casă

Ruby, mărturisire-bombă din dormitorul pe care îl împarte cu iubitul ei, Robert

De curând, Ruby și-a cumpărat un apartament foarte spațios, pe care a plătit cash 200.000 de EURO, pe care l-a amenajat după pofta inimii sale și a iubitului ei. Lucrările nu s-au încheiat, iar când Robert a auzit că artista își dorește o oglindă pe tavanul dormitorului, el i-a spus că nu își dorește să doarmă, pentru că se teme că aceasta ar putea pica peste ei în timp ce se odihnesc.

“Da, sunt și elemente surprinzătoare (n.r.: în apartament); iubitul meu nu vrea să doamnă cu mine în pat, de exemplu, pentru că am zis să ne putem oglindă în tavan. Mă rog, eu mi-am dorit – am văzut o poză pe Pinterest cu o gagică, un selfie mișto făcut în pat, făcut în oglinda din tavan și am zis: «Wow, ce tare, vreau și eu!». Pentru că eu, în locuințele în care stăteam până acum cu chirie n-am putut să-mi fac niciun selfie, pentru că arătau urât toate colțurile și acum vreau să îmi fac un selfie în tavan, pe acoperiș, peste tot. Și el a zis că nu vrea să doarmă, pentru că îi e frică, pică oglinda aia, Doamne ferește. Dar îl conving eu până la urmă. Avem patru camere, terasă și șapte animăluțe și o să fie. Nu poate sta, pentru că el nu poate să stea așa departe, eu trebuie să fiu întruna pe capul lui și el pe capul meu, vorbesc foarte mult. Și când e la muncă, îl țin de vorbă”, a mărturisit Ruby în cadrul unui interviu acordat pentru revista VIVA!.

Ruby și partenerul ei de viață, Adrian Robert, s-au cunoscut în urmă cu 6 ani, la filmările unui videoclip. Cei doi petrec foarte mult timp împreună, iar cântăreața îl sună destul de des. Cum recent ea s-a luptat cu o răceală puternică, în timpul zilei de ieri, vedeta l-a sunat la muncă din 10 în 10 minute.

“De exemplu, ieri l-am sunat din 10 în minute. Crezi că sunt pisăloagă? Sunt nebună, nu? Da, mi s-a mai spus. Dar eram bolnăvioră, Dana. Stăteam în casă și mă văitam mie și pisicilor”, a spus cântăreața.

“Din 10 în 10 minute? Cred că ești nebună, femeie!”, a reacționat Dana Enache, redactorul-șef al revistei VIVA!.

Citește și: Ruby, declarație șocantă despre iubitul ei: “Îl omor în somn”

Ruby, printre foștii concurenții de la “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Pe numele din buletin Ana Claudia Grigore, artista s-a născut pe 28 ianuarie 1989 în Medgidia. Ruby și-a ales numele de scenă după un cântec al formației engleze Kaiser Chiefs. Ea a susținut primul ei concert într-un club din Germania, fiind prima interpretă română care s-a lansat în străinătate. Primul ei disc single, încadrat în genul muzicii de club, “Touch Me” (2010), s-a bucurat de succes în Turcia. În același an, Ruby a lansat cel de-al doilea disc single al său, “Get High”, în colaborare cu cântărețul spaniol Juan Magan. Piesa “Touch Me” a fost nominalizată la premiile britanice Online Music Awards din 2011, la categoria “Best Dance Act”