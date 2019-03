Senzațional! Ce a spus Ruby când a fost întrebată dacă a plătit singură sau cu iubitul cei 200.000 de € pentru casă

Ruby a oferit astăzi un interviu în care a vorbit atât despre participarea ei și a iubitului său, Robert, la “Asia Express”, cât și despre relația lor și casa pe care și-a cumpărat-o în urmă cu aproape un an și pentru care a costat 200.000 de € . La un moment dat, vedeta a fost întrebată dacă a plătit singură banii pentru apartamentul spațios sau a pus și Robert o parte la totalul uriaș. În prezent, cântăreața și partenerul său sunt ocupați cu amenajarea locuinței.

Provocată să răspundă la o întrebare delicată, din interiorul relației pe care o are cu Adrian Robert, Ruby a oferit un răspuns matur, la care puțini s-ar fi așteptat, având în vedere de cât de răsfățată este la 30 de ani. Astfel, cântăreața a evitat să dea un răspuns concret atunci când a fost nevoită să spună dacă a plătit ea toți cei 200.000 de € pentru casă sau a pus și partenerul său de viață o parte.

“Ah, cu o pui tu pe asta (n.r.: întrebarea adresată, respectiv: Apartamentul e cumpărat doar de tine sau e luat împreună cu iubitul tău?)! Apartamentul nostru este locuința noastră în care trăim. La noi funcționează lucrurile în felul următor: ce e al meu e și al tău, ce e al tău e și al meu. Adică, cu toate că nu suntem căsătoriți, cum să zic așa… avem drepturi egale în relație, suntem de atâția ani împreună, formăm un cuplu foarte stabil și ne împărțim și bune, și rele. O să facem și noi 7 ani.

Eu sunt foarte bucuroasă și mândră că, în sfârșit, pun capul pe perna mea, nu mai stau în chirie. (…). Mamaia a avut foarte mare dreptate, pentru că am cheltuit banii aiurea, puteam face pasul acesta în urmă cu mulți ani. Uite, că, în sfârșit, am reușit să pun bani de-o parte. (…). Jur că nu mi-am luat nimic ca lumea, nu am investit nici măcar în țoale șmechere. Mâncare, taxiuri, pisici, căței, bunici, familie. Cred că locuința asta a venit la momentul potrivit. (…). Chiar arată precum casa visurilor mele, cel puțin. (…).”, a mărturisit artista în cadrul unui interviu oferit astăzi pentru revista VIVA!.

Ruby și iubitul ei, Robert, au dus și ei dorul mâncării de acasă. În timp ce artista a slăbit 5 kilograme, partenerul său, 7 kilograme. La plecarea în Sri Lanka, în drum spre aeroport, Ruby și iubitul ei și-au uitat o geantă acasă. În cadrul interviului, vedeta a dezvăluit că partenerul său de viață s-a confruntat cu probleme de sănătate în timpul filmărilor pentru “Asia Express”.

“Așa este, îmi trece răceala, ducă-se pe pustiu. În afară de boala de nervi, nu am avut probleme de sănătate; Robert, la un moment dat, s-a confruntat cu niște vizite din astea, doctoricești, dar o să vedeți asta în următoarele ediții. Am fost mai calmă și nici nu aveam cum altfel, o să vedeți exact, dar, din păcate, nu pot să dezvăluit atât de mult. Nu ne-am certat, dar noi așa suntem, ne place să ne înțepăm unul pe celălalt. Așa ne jucăm noi, ăsta-i stilul nostru. Așa ne tachinăm. (…). Cred că sunt mai mult răsfățată, cred că încă mă comport ca un copil răsfățat. Da, cu toate că am 30 de ani și asta mult datorită bunicii mele, pentru că ea m-a răsfățat toată copilăria și încă mă răsfață, chiar dacă are 82 de ani acum, ea încă mă răsfață ca pe un copil, ca pe un bebeluș. Iubitul meu, și el mă tratează ca pe un copil și eu pe el; și mă bucur că nu mă ia nimeni în serios și pot să copilăresc și eu în liniște și în tihnă până la adânci bătrâneți”, a mai declarat câtăreața în cadrul aceluiași interviu.