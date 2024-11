Rudele lui Silviu Prigoană sunt devastate! Ce speranțe aveau de la Honorius, fiul regretatului afacerist

Pe lângă faptul că trecerea în neființă a lui Silviu Prigoană a șocat o țară întreagă, această întâmplare tragică a stârnit și numeroase neînțelegeri în familie. După ce a fost înmormântat în deplină discreție, fiind dus pe ultimul drum doar de cei patru fii ai lui, anumiți membrii ai familiei s-au declarat revoltați de faptul că nu au putut participa la acest moment. Iată ce a spus nepoata regretatului!

După ce vestea morții lui Silviu Prigoană a fost dată, toată lumea s-a întrebat când și unde va fi condus pe ultimul drum. Fiii afaceristului au decis să îi îndeplinească ultimele dorințe, astfel că nimeni în afară de cei patru băieți ai regretatului nu trebuiau să fie prezenți la înmormântare. Acest lucru nu a fost văzut cu ochi buni de membrii familiei.

Acum că s-a aflat faptul că înmormântarea a avut loc, rudele lui Silviu Prigoană au rămas uimite să afle că ceremonia s-a petrecut în secret, iar ele nu au putut să îl conducă pe acesta pe ultimul drum. Nepoata regretatului a vorbit despre această întâmplare și este dezamăgită de modul în care Honorius a organizat tot.

„Mă așteptam, speram totuși ca Honorius să nu mai continue tradiția asta a familiei în care dacă nu se înțelegeau tații noștri să nu ne înțelegem nici noi, dar mă așteptam din partea lui, mai ales după incidentul cu bunicul, că nu am mai putut să comunic cu el. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa, noi planificam să participăm la înmormântare, așa ni s-a părut normal, era fratele tatălui meu, voiam să-l conducem pe ultimul drum, la fel ca și pe bunicul. Se pare că relațiile vor rămâne la fel, cam atât. Dumnezeu să-l odihnească! Până la urmă ei știu care a fost dorința lui, cu siguranță Honorius i-a respectat dorința, aici nu pot să intervin, însă în ceea ce privește ce s-a întâmplat cu bunicul meu, acolo știu sigur că nu aceasta a fost dorința lui, că nu așa a vrut. Nu pot să spun că sunt dezamăgită, era previzibil, am spus încă de când am aflat că mă așteptam ca totul să se repete”, a spus Cristina Prigoană, nepoata lui Silviu Prigoană, pentru spynews.ro.