Ruxi și Creața au vorbit pentru prima dată, după destrămarea trupei Like One! Ce și-au spus: ”Îmi doream foarte mult să...”

Ruxi și Creața au făcut senzație cu proiectul Like One. Se numără printre primele persoane care au realizat astfel de videoclipuri amuzante în România. Filmulețele lor adunau o mulțime de vizualizări, însă la un moment dat au decis să își vadă fiecare de viața ei. De atunci, cele două nu și-au mai vorbit.

Timp de trei ani, Ruxi și Creața s-au bucurat de un succes fulminant cu proiectul Like One. Cele două au făcut o super echipă până în anul 2021, când au decis să meargă pe drumuri diferite. Fetele nu au încheiat socotelile doar din punct de vedere profesional, ci și personal. Mai mult decât atât, la acea vreme, au existat zvonuri conform cărora ar fi avut o ceartă serioasă, înainte de destrămarea trupei.

În urmă cu aproximativ 3 ani, fetele de la Like One au renunțat la proiectul care le-a făcut cunoscute și au mers în direcții total diferite. Ruxi a continuat să se dezvolte profesional și chiar a participat la diverse proiecte televizate celebre, precum emisiunea Bravo ai stil!, de la Kanal D. În schimb, Creața s-a focusat pe partea personală. Între timp s-a căsătorit și a devenit mamă a două fetițe.

La acea vreme, în spațiul public, au apărut mai multe variante în legătură cu motivul separării. Acum, Ruxi a făcut o serie de declarații despre destrămarea proiectului Like One. De asemenea, a dezvăluit ce le-a împins către această decizie.

Cumva cred că pe noi două ne-a legat munca, nu neapărat prietenia. Când nu a mai existat legătura de muncă între noi două s-a rupt și relația noastră. Nu am mai vorbit. Sincer chiar m-am gândit la ea în ultimul timp și mă gândeam să o sun. Aș vrea să o sun să văd ce face. Am înțeles că are și doi copii acum.”, a spus Ruxi în cadrul podcastului Acasă La Măruță.

În timpul discuției, Cătălin Măruță i-a cerut acordul fostei concurente de la Bravo ai stil! să o sune pe fosta ei parteneră de scenă pentru a afla și punctul ei de vedere. Astfel, cele două au putut să vorbească pentru prima dată, după foarte mult timp. Odată cu destrămarea trupei Like One, fetele au pierdut legătura. Creața a mărturisit că s-a bucurat de apelul primit.

„Mă bucur de telefon că mai socializez și eu. Chiar am fost prietene și am făcut și treabă super împreună. Viața de mămică este frumoasă dar solicitantă. Ruxi este un om bun care vrea să pară dur și este extrem de ambițioasă. Am două fete acum: cea mică are un an și șapte luni, iar cea mare doi ani și șapte luni.”, a spus Creața la telefon.