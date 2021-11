S-a aflat! Ce meserie a practicat Petrică Mâțu Stoian înainte de a cânta. Artistul nu a vrut să se afle niciodată

Petrică Mâțu Stoian și-a dedicat întreaga viață scenei. Iubea muzica mai mult ca orice, însă puțini sunt cei care știu ce meserie a practicat în tinerețe. Nu a vrut să se afle niciodată!

Puțini sunt cei care l-au cunoscut pe celebrul Petrică Mâțu Stoian făcând altceva în afară de muzică. Ei bine, regretatul artist a practicat, în tinerețe, o meserie care nu are nici cea mai mică legătură cu lumea artistică. Născut în Mehedinți, el a început să muncească la mina Roșiuța din județul Gorj, acolo unde a fost vagonetar, meserie care avea să i-o aducă în cale pe Angelica Stoican, cea care l-a promovat la celebra Marioara Murărescu, realizatoarea îndrăgitei emisiuni “Tezaur folcloric”.

(VEZI ȘI:ADEVĂRUL DESPRE MOARTEA LUI PETRICĂ MÂȚU STOIAN. CE AU DESCOPERIT MEDICII PE UNUL DINTRE PLĂMÂNII ARTISTULUI)

Regretatul artist a dat uitării repede munca din subteran. Ajuns pe scenă Petrică Mâțu Stoian s-a bucurat de un succes remarcabil moment în care nu a vrut să mai audă de mina Roșiuța din județul Gorj. Artistul a ”îngropat” acel episod din tinerețea lui și nu și-a dorit să se afle vreodată că a muncit în subteranul unei mine, potrivit ziare.com.

Adevărul despre moartea lui Petrică Mâțu Stoian

(VEZI ȘI:PRIMELE IMAGINI DE LA PRIVEGHIUL ARTISTULUI PETRICĂ MÂȚU STOIAN. CE A APĂRUT ÎN FAȚA ANSAMBLULUI FOLCLORIC ”MARIA TĂNASE”)

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Doru Gușman, impresarul acestuia, a vorbit despre ultimele clipe din viața solistului, dar și despre starea sa de sănătate. Petrică Mâțu Stoian rămăsese cu sechele la plâmâni specifice persoanelor care au trecut prin infecția cu temutul virus:

”Petrică Mâțu Stoian, în urma unui CT făcut pe 20 sau 22 octombrie, a descoperit că a trecut prin Covid făra să știe. A avut niște simptome, temperatură, a avut o răceală, pe care și le-a tratat cu Fervex, paracetamol și zilnic își făcea teste rapide și rezultatul a ieșit de fiecare dată negativ. În diagnosticul de la CT spunea că pe plămânul drept are o porțiune de geam mat, care am înțeles că mulți sau foarte mulți oameni, care trec prin Covid au această afecțiune, care apoi dispare, adică în două, trei luni.

(VEZI ȘI:CE PENSIE MICĂ AVEA PETRICĂ MÂȚU STOIAN! CÂȚI LEI PRIMEA LUNAR DE LA STAT)

Mi-a zis: „Mă duc la Reșița, că am înțeles că e o cameră hiperbarică și de afecțiunea asta te vindeci mai repede”. Nu am luat în serios mai intâi. Nu am avut ce să-i fac, mai că nu ne-am luat la bătaie ca să nu se ducă. Am fost la filmări joi seara, a ajuns acasă pe la șapte, am mâncat toți, ne-am așezat toți. El a zis „Mă duc să mă culc ca la trei, patru trebuie să plec.

(VEZI ȘI:CUM A MURIT, DE FAPT, PETRICĂ MÂȚU STOIAN. DE CE S-A AUTOSESIZAT PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA REȘIȚA)

Eu am aflat sămbătă dimineața la ora nouă, de la nepotul lui, că, în noaptea precedentă, a fost dus la Spitalul Județean Reșița. Am ajuns la două jumate la Reșița, dar l-am sunat între timp la 10 dimineața, iar Petrică Mâțu Stoian mi-a zis „Stai liniștit că nu sunt probleme mari. Mă stabilizează și plec înapoi”, același lucru mi l-a spus și pe la 11 și ceva, că este bine și fiica mea a vorbit cu medicul și mi-a spus ca e stabilizat 80%, că-l stabilizează 100% și că-l putem transfera la un spital sau externa. Toate astea înainte 12 . Dupa ora unu după-amiaza, a început să-i fie mai rău. M-a sunat nepotul său, că Mâțu Stoian este la reanimare. La două jumate când am ajuns eu era rău la reanimare, nu am mai putut vorbi cu el”, a precizat Doru Gușman pentru Pro Tv.

Sursa foto :Arhiva CANCAN