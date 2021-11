Ce pensie mică avea Petrică Mâțu Stoian! Câți lei primea lunar de la stat

Ce pensie avea Petrică Mâțu Stoian. Câți lei încasa lunar de la stat unul dintre cei mai iubiți și apreciați interpreți de muzică populară din România? În cursul serii de sâmbătă, maestrul s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani.

În vara acestui ani, Petrică Mâțu Stoian a luat decizia de a se pensiona. La vârsta de 61 de ani, interpretul de muzică populară își dorea să aibă mai mult timp pentru el și să facă ceea ce dorea, și anume să călătorească și să se bucure de viață. Însă, nimic nu prevestea nenorocirea care a avut loc sâmbătă seara.

Pe de altă parte, detalii referitoare la momentul pensionării au ieșit la iveală, după decesul cântărețului de 61 de ani. Anul acesta nu a fost unul prielnic pentru evenimentele muzicale, iar cum nunțile, botezurile și petrecerile au primit ”interdicție”, pentru o perioadă, din cauza numărului mare de persoane infectate cu noul coronavirus, și artiștii au fost loviți în sectorul financiar. Salariul lui Petrică Mâțu Stoian fusese tăiat cu 25%, după ce primăria nu ar mai fi avut buget să susțină Ansamblul Folcloric ”Maria Tănase” din Craiova. Înainte ca venitul să îi scadă considerabil, acesta avea un salariu brut de 6500 de lei, plus sporuri. De mai bine de zece ani, Petrică Mâțu Stoian făcea parte din Ansamblu, iar înainte activa în cadrul ”Doina Gorjului”, arată Wowbiz.

Grila de salarizare arăta că interpretul primea sporuri în valoare de 700 de lei, dar și vouchere de vacanță în valoare de 1450 de lei pe an. Iar, după ce au fost anunțați de conducere că primăria nu ar mai dispune de bani să susțină Ansamblul, atunci Petrică Mâțu Stoian s-a decis să iasă la pensie, la vârsta de 61 de ani. În vara anului 2021, interpretul s-a pensionat, însă ar fi trecut printr-o umilință din partea autorităților.

Pe de altă parte, însă, Petrică Mâțu Stoian încasa de la stat o pensie lunară în valoare de 2000 de lei.

”Nu mai suport, sincer… Asta e o umilință. Până la urmă, eu nu sunt oricine, nu sunt de pe drum. Am făcut și eu carte, o școală, am făcut pregătire, am făcut culegeri, am umblat ani de zile peste tot să fiu un nume și să strâng lucrurile frumoase ale românilor, tradiția. Totul până la umilință. Eu îi înțeleg și pe oamenii ăștia care ne conduc dar, fraților, aveți grijă și de noi. Nici nu știu dacă mai există ministru al culturii, n-a ieșit să zică ceva… Ce facem cu ăia care lălăie?”, a mărturisit Petrică Mîțu Stoian într-un interviu acordat jurnalistei Adriana Bahmuțeanu.

Petrică Mâțu Stoian a murit la 61 de ani, în spital

Petrică Mâțu Stoian a fost un interpret de muzică populară foarte îndrăgit și respectat. Săptămâna trecută, artistul a filmat, alături de colegii săi de breaslă, ediția care va putea fi văzută de Revelion, dar nimic nu prevestea nenorocirea. Bărbatul a ajuns de urgență la spital, după ce a acuzat stări de rău și începuse să tușească cu sânge. Potrivit medicilor, bărbatul suferea de bronhopneumonie post COVID şi cu stare septică. De câteva zile, artistul se afla în tratament post-COVID la o clinică privată din Caraș-Severin. Petrică Mâțu Stoian era imunizat cu ambele doze de vaccin împotriva noului coronavirus.

