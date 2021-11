S-a aflat cine ar fi iubita lui Cătălin Scărlătescu, de la „Chefi la cuţite”. Fata apare tot la Antena 1 şi a încercat şi Mihai Bendeac să se cupleze cu ea

Cătălin Scărlătescu este, de departe, printre cei mai cunoscuți bucătari profesioniști de la noi din țară. Acesta a furat inimile românilor prin apariția sa în diverse concursuri culinare televizate, iar șarmul și carisma acestuia l-au ajutat să fie printre cele mai agreate personalități din spațiul public de la noi, din țară.

Chiar și așa, juratul de la Chefi la cuțițe este un bărbat discret. Scărlătescu nu vorbește des despre viața lui personală, nici la televizor, dar nici cadrul în transmisiunilor live pe care le face pe contul său de Instagram, în care explică și arată diferite rețete pe placul românilor.

Cine ar fi iubita lui Cătălin Scărlătescu, de la „Chefi la cuţite”, pe B1tv.ro

Cum reușește Cătălin Scărlătescu să cucerească o femeie?

Fanii au început să-și imagineze o posibilă relație între cei doi după ce chef Cătălin Scărlătescu a postat o poză alături de celebra actriță de la Antena 1.

„Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel puțin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze.

Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase”, a afirmat juratul de la Chefi la Cuțite acum ceva timp.