S-a aflat cine este sosia Denisei Manelista. Tânăra a apărut chiar și la mormântul cântăreței

La sfârșitul lunii iunie, a avut loc o apariție bizară la mormântul Denisei Răducu, care a murit în anul 2017 din cauza unei boli necruțătoare, carcinom hepatocelular. Mariana, una dintre fanele manelistei, care îi și seamănă leit, vine des la cimitirul unde este îngropată Denisa. Află cine este, de fapt, sosia artistei.

Mariana este una dintre fanele regretatei Denisa Manelista. Aceasta a fost surprinsă la mormântul cântăreței la sfârșitul lunii iunie, iar de atunci, internauții au luat foc. Tânăra care seamănă leit cu Denisa Răducu are peste 189 de mii de urmăritori și peste 940 de mii de aprecieri pe pagina sa de TikTok, acolo unde postează diverse videoclipuri în care ea îi fredonează melodiile artistei.

Cum arată Mariana, sosia Denisei Manelista

Internauții o compară des pe Mariana cu Denisa Manelista. Mulți urmăritori ai fetei rămân șocați de cât de mult seamănă cele două. O parte dintre ei au sfătuit-o să meargă acasă la Denisa Răducu și să o cunoască pe cea care i-a dat viață regretatei maneliste, însă tânăra nu a răspuns niciunui comentariu de acest fel până acum.

”Cât seamănă cu Denisa”,”Zici că sunt surori gemene”, „Dacă te-ar vedea mama Denisei sigur ar fi cea mai fericită mamă din lume” / „Tu nu cumva ești copila Denisei?” / „Doamne, am crezut că e Denisa” / „Dacă te-ar vedea mama ei…”, sunt doar câteva dintre comentariile internauților.

La sfârșitul lunii iunie, anul acesta, Mariana a fost fotografiată chiar la mormântul regretatei artiste. Tânăra are părul blond, asemănător cu cel pe care îl avea Denisa Răducu, are chiar și aluniță cum avea cântăreața și fața rotundă. Mai mult, sprâncenele Marianei sunt aproape identice la formă, cu cele are cântăreței. Ai putea spune că sunt surori gemene, dacă nu te uiți cu mare atenție.

„Nu văd bine? E ce văd? E Denisa? În ce țară a fost? Cât teatru”, „Doamne, ce seamănă!”, „Seamănă enorm de mult”, „Eu la început am crezut că este Denisa” ”Băi, Denisa a murit sau nu?”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de către fani.

