S-a aflat cine va prezenta “Visuri la cheie”, sezonul 6 la Pro TV! Nimeni NU se aștepta la decizia asta

E oficial! Reprezentanții de la Pro TV au bătut palma cu noul prezentator care va modera sezonul 6 al emisiunii “Visuri la cheie”. Acesta este un actor foarte îndrăgit și a făcut primele declarații despre provocarea pe care a acceptat-o.

S-a aflat cine va prezenta “Visuri la cheie”, sezonul 6 la Pro TV

Dragoș Bucur revine la “Visuri la cheie” cu forțe proaspete și e mai pregătit ca niciodată să cunoască oameni minunați, cărora să le readucă zâmbetul pe buze și speranța în suflete. Prezentatorul este entuziasmat și nerăbdător să înceapă călătoria sezonului șase. După un an în care s-a dedicat familiei, școlii de actorie Actoriedefilm.ro și proiectelor sale din film atât din România, cât și din Amsterdam și Belfast, unde a petrecut 5 luni pentru filmări, Dragoș revine la cârma emisiunii care a rămas întotdeauna aproape de el. Citește și: Unde s-au refugiat Dragoș Bucur și Dana Nălbaru! Au spus adio Capitalei: ”Zici că e țăran de-al nostru!”

“Visuri la cheie reprezintă unul dintre cele mai dragi proiecte în care am fost implicat și mă întorc cu foarte mult entuziasm. Aveam nevoie de o pauză, pentru a petrece mai mult timp cu Dana și cu familia noastră, pentru a călători împreună, dar și pentru a mă putea dedica proiectelor mele de film.

A fost un an în care am descoperit locuri și lucruri noi, în care am cunoscut oameni extraordinari, iar acum sunt pregătit să revin în televiziune, la Visuri la cheie. Le mulțumesc tuturor celor care au avut mereu încredere în mine și le mulțumesc foarte mult colegilor. Mă întorc cu gânduri bune și cu mult entuziasm în proiectul care mi-a fost întotdeauna aproape de suflet”, a declarat Dragoș Bucur, relatează stirileprotv.ro.

Motivul pentru care Dragoș Bucur a părăsit anul trecut echipa “Visuri la cheie”

“Visuri la cheie este cel mai lung proiect de televiziune în care am fost implicat vreodată şi îmi va rămâne întodeauna aproape de suflet. Le mulţumesc colegilor din echipă pentru tot ajutorul pe care mi l-au oferit, şi mă refer în primul rând la oamenii lângă care am petrecut aproape un an, dacă pun cap la cap toate zilele de filmare din cele patru sezoane: regizorii, operatorii, sunetiştii, scenariştii, producătorii, costumierele, make-up artiştii, şoferii şi, nu în ultimul rând, colegii arhitecţi. Mi-a plăcut mult şi sunt mândru că am făcut parte din echipa acestei emisiuni care mi-a deschis ochii asupra României adevărate, cu bune şi cu rele, şi m-a ajutat să îmi găsesc câţiva prieteni adevăraţi. Dar adevărul este că sunt în primul rând soţ şi tată, apoi actor, producător de cinema începător, puţin pedagog şi abia apoi om de televiziune, şi aş vrea să revin la această ierharhie în viaţa mea. Iar pentru cârcotaşii care nu lipsesc niciodată din viaţa noastră: DA, Visuri la cheie chiar este pe bune!”, a mărturisit într-un interviu mai vechi Dragoş Bucur.