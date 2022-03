S-a aflat originea! Cărui teritoriu aparținea, de fapt, mina marină care a ajuns la 70 de kilometri de Capul Midia. A fost neutralizată

În urmă cu o zi, a fost alertă în Marea Neagră, după ce o mină marină a ajuns la 70 de kilometri de Capul Midia. Aceasta a fost adusă de o furtună dinspre coasta Odessei, principalul port al Ucrainei. Inițial s-a spus că ar fi vorba despre o mină rusească. Cărui teritoriu aparținea, de fapt, mina marină? A fost neutralizată ieri, în jurul prânzului.

Ieri s-a dat alerta în Marea Neagră, după ce o mină marină a ajuns la 70 de kilometri de Capul Midia. Mina fusese adusă de o furtună dinspre coasta Odessei, principalul port al Ucrainei, țară care se află, la momentul acesta, în război. Ieri dimineață, în jurul orei 08:00, mina marină a fost observată de pescadorul românesc Olimpus 1. Comandantul a informat autoritățile române de acest lucru. În jurul prânzului, mina a fost neutralizată.

Între timp, s-a aflat și originea acestei mine marine. Inițial s-a spus că ar aparține rușilor, însă, la o analiză atentă, mina avea, de fapt, origini ucrainene. Aceasta conținea circa 20 de kilograme de trinitrotoluen, potrivit declarațiilor făcute de comandantul puitorului de mine şi plase, căpitan comandor Daniel Gheorma. A participat la neutralizarea acesteia, în Marea Neagră.

Mina marină de origine ucraineană a fost revitalizată în anul 2020 și făcea parte din stocul operativ al Forțelor Navale Ucrainene.

”La ajungerea în raion, mina a fost identificată, clasificată ca fiind de provenienţă ucraineană, din stocul operativ al Forţelor Navale Ucrainene, revitalizată în anul 2020. Ea este o mină folosită în raioane cu adâncime de până la 50 de metri, cu o încărcătură TNT în jur de 20 de kilograme. (…) Misiunea a fost una cu grad ridicat de risc, având în vedere că este pentru prima oară când executăm o activitate de distrugere a unei mine reale. S-a desfăşurat în siguranţă, tot timpul am avut în atenţie ca grupa scafandrilor deminori să fie în siguranţă şi să desfăşoare activităţi astfel încât să nu periclităm viaţa militarilor români”, a declarat căpitan comandor Daniel Gheorma, arată hotnews.ro.

Căpitan comandor Cătălin Gherghinescu a declarat faptul că mina ar fi ajuns în apele teritoriale românești ale Mării Negre „prin dragaj sau pur şi simplu s-a retezat cablul de ancorare”. Acesta a făcut o serie de declarații: ”Detaşamentul l-am împărţit în două echipe, o echipă de asigurare, care asigura interdicţia altor nave sau ambarcaţiuni în zonă (…), iar cu alţi patru militari ne-am deplasat la această mină, am recunoscut-o, am confecţionat încărcătura pe care o avem, am poziţionat-o pe corpul minei, ne-am deplasat la distanţa de siguranţă, iniţiată la 750 metri – un kilometru”.

