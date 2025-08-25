S-a aflat! Unde se ascunde Emil Gânj, de fapt?

Emil Gânj, criminalul considerat cel mai căutat fugar din țară, a rămas în libertate de aproape șase săptămâni. Autoritățile desfășoară operațiuni complexe pentru a-l prinde, în condițiile în care acesta s-ar putea ascunde în tuneluri militare secrete.

Cel mai căutat criminal din România, Emil Gânj, rămâne în libertate de aproape o lună și jumătate, în ciuda eforturilor uriașe depuse de autorități. Polițiști, jandarmi și lucrători ai ocoalelor silvice din județele Mureș, Cluj și Bistrița-Năsăud caută neîncetat principalul suspect al uciderii Andei, de la începutul lunii iulie, însă până acum nu au reușit să-l prindă. Căutările au fost extinse și în Ungaria și Germania, fără rezultate concrete.

Emil Gânj s-ar ascunde în tunelurile săpate de armată în 1968

Anumite surse susțin că Gânj și-ar fi ales ascunzătoarea într-o rețea de tuneluri militare din județul Mureș, construite în 1968 la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, imediat după invazia sovietică în Cehoslovacia, conform Gândul.

Tunelurile, inițial realizate în scopuri strategice și defensive, se întind pe mai mulți kilometri și au un traseu extrem de complicat, ceea ce face ca prinderea fugarului să fie deosebit de dificilă. Ancheta sugerează că Emil Gânj ar fi premeditat crima și și-ar fi adus provizii în aceste tuneluri, rezistând astfel în libertate atât de mult timp. Pentru a nu fi descoperit, el se deplasează doar pe distanțe scurte și revine rapid în ascunzătoare.

Hărțile tunelurilor sunt păstrate în arhivele MApN, cu titlu de secret de stat, ceea ce împiedică echipele de intervenție să le utilizeze în operațiunile de căutare.

Emil Gânj și-a ucis fosta iubită în urmă în luna iulie

Emil Gânj a comis crima pe 8 iulie 2025, ucigând-o pe fosta lui iubită, o tânără de 23 de ani, în fața rudelor acesteia. Atacatorul a forțat intrarea în curte, a spart geamurile termopan și a căutat victima prin locuință. A descoperit-o ascunsă într-un dulap și a ucis-o cu toporul, după care i-a incendiat trupul. În casă se aflau și doi minori și o rudă, care au încercat să se adăpostească. Bărbatul era deja condamnat pentru crimă și era căutat de aproape un an și jumătate pentru acte violente.