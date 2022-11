Al Bano a sosit în România, pentru un concert la Cluj, ce se anunță incendiar. Înainte de a urca pe scenă, celebrul cântăreț avea să ofere un interviu cutremurător pentru CANCAN.RO, în care amintește, cu durere, despre dispariția Ylenia, fata lui și a Rominei Power. Avea 23 de ani și a dispărut, fără urmă, în anul 1994. A fost declarată moartă după îndelungi căutări. Al Bano crede că fiica lui, care atunci avea 23 de ani, s-a aruncat în fluviul Mississippi.

A crezut în Dumnezeu, apoi s-a lepădat de El, după nenorocire. Dar a început, din nou, să creadă. Așa i-a fost soarta și s-a împăcat cu ea. Și cu El. Peste Al Bano anii au trecut. Ultimii aproape 30 au fost crunți. Ylenia s-a prăpădit. Atunci a început calvarul. Căutări, speranțe… În zadar. Are puterea să vorbească, Dumnezeu îi este alături.

CANCAN.RO: Viața dumneavoastră și a familiei dumneavoastră ar putea fi transpusă pe o peliculă, poate deveni un film?

Al Bano: Se gândesc deja la asta, zilele trecute mi-au propus să-l facem, dar vedem. Cu un mare regizor. Și este prea interesant pentru a nu lua în considerare și să facem un serial. Vom vedea.

CANCAN.RO: Și cine ar fi Al Bano? Ați putea fi chiar dumneavoastră?

Al Bano: Eu voi face firul poveștii, apoi va fi un Al Bano tânăr, încă un Al Bano mai matur. Dar eu dirijez mereu acțiunea.

CANCAN.RO: Ar putea-o interpreta pe mama dumneavoastră Sophia Loren? Cum ar fi?

Sophia Loren i-a sărit în ajutor: ”Te ajut în orice mod posibil!”

Al Bano: Ce bine ar fi. Sunt foarte bun prieten cu Sophia. Ne unește un mare respect uman. Eu am cunoscut-o în 1970, în timpul unei petreceri la Titanus. Titanus era casa de producție cinematografică cea mai importantă din acea vreme. Și încă a rămas. Și acolo ne-am cunoscut și apoi, când mi-am pierdut fiica în acel nenorocit din New Orleans, primesc un telefon: “Al Bano, sunt Sophia.” Și avea un nod în gât, îmi amintesc perfect. A zis: “Orice ai nevoie în America, să știi că sunt pregătită să te ajut în orice mod posibil!”. A fost un gest care a cimentat prietenia noastră cu adevărat notabilă.

CANCAN.RO: Dar, în acel moment, să aveți forța să decideți și să acceptați că s-a aruncat în fluviu?

Al Bano: Eu mult timp am fost împotriva lui Dumnezeu, am devenit ateu. Pentru că să pierzi o fiică în acel mod, nu te împaci niciodată cu tot ce ai în jur. Dar, reflectând la asta, am înțeles că și Dumnezeu și-a pierdut fiul. La vârsta de 33 de ani. Adică dacă ești un adevărat creștin, trebuie să-ți demonstrezi întâi ție asta, apoi celor care te urmăresc. Și am acceptat această schimbare. Pentru că, da, eram împotriva lui Dumnezeu, dar asta nu mă făcea să mă simt bine.

Pentru că timp de ani buni El a fost o certitudine, o pătură în plină iarnă, un pahar de apă când ești în deșert. Știu asta pentru că o trăiesc, o văd, pentru că atâtea dorințe mi le-am adresat Lui și mi s-au îndeplinit.

Deci când îți merge bine, păi, la bine trebuie și să accepți și ceva pagini negre din viața ta. Și aceea a fost o pagină, din nefericire.

Da, am avut alți doi copii, chiar una dintre fetele mele pe care am avut-o cu Loredana Lecciso seamănă cu prima mea fiică, dar nu vreau să fac paralele.

Al Bano: ”Se afla pe malul apei și citea”

CANCAN.RO: Da, dar ca să alegeți acel scenariu, pentru că s-a vorbit mult, ba că s-a întâmplat, ba cealaltă, de ce cel cu fluviul?

Al Bano: Pentru că ea se afla pe malul apei și citea. Eu știu povestea. Citea și a venit un paznic de acolo și i-a spus: “Domnișoară, nu aveți voie să stați aici.” Și ea că: “Dar stau liniștită, nu fac nici un rău nimănui.” “Da, dar este interzis să stați aici pentru că este periculos” și el a plecat. Apoi a revenit. “Domnișoară, nu trebuie să stați aici! Trebuie să plecați!”. Și ea a reacționat. Chiar nu știu ce a determinat-o să reacționeze să spună: “Eu aparțin apelor.” S-a aruncat și acel fluviu a luat-o. Din păcate, acesta este dramaticul adevăr.

Ylenia, fiica lui Al Bano și a Rominei, avea 23 de ani când a dispărut

Noiembrie. Lună dureroasă pentru familia cunoscutului cântăreț Al Bano. Ylenia, fiica lui și a Rominei Power, ar fi împlinit 51 de ani. Doar că … Pe 6 ianuarie 1994 dispărea de acasă. Căutările au fost zadarnice. Era declarată, oficial, moartă în anul 2014. Fosta soție a artistului nu acceptă ideea, deși au trecut aproape 30 de ani de atunci.

„Noiembrie este luna în care Ylenia s-a născut. A fost dată dispărută în SUA, în ianuarie 1994. Avea 23 de ani. Nu mi-am pierdut niciodată speranța că o voi îmbrățișa din nou. Știu că trebuie să se fi schimbat de atunci, dar, dacă cineva recunoaște o femeie ce seamănă cu această fată, vă rog să mă contactați. Vă mulțumesc și vă rog să distribuiți, dacă puteți”, este unul dintre mesajele scrise de Romina Power pe Instagram.

Ylenia dispărea misterios în acea fatidică zi. A fost văzută, pentru ultima dată, în Cartierul Francez din New Orleans. Căutată cu disperare de părinţi, poliţie şi întreaga lume, Ylenia nu a fost găsită. După ani, Al Bano avea să ajungă la concluzia că Ylenia s-a aruncat în Mississippi. S-a bazat pe mărturia unui bărbat, care declarase la Poliție că, pe 6 ianuarie, a văzut o fată blondă aruncându-se de pe pod, în timp ce a strigat: „Ok, eu aparţin apei!”

Al Bano și Romina Power s-au întâlnit cu Papa Ioan Paul al ll-lea

Al Bano și Romina Power aveau să ajungă la Vatican, la câteva zile după ce fiica lor dispăruse. S-au întâlnit cu Papa Ioan Paul al II-lea. „Ne-am trezit la 6 dimineața, iar la 7 am avut o întâlnire cu Papa în capela lui privată, unde a făcut o rugăciune. S-a întâmplat ceva foarte ciudat. Înainte să plecăm de acasă, fiica mea, Cristel, care avea atunci 9 ani, a început să vomite. Apoi, imediat și-a revenit. Am considerat asta ca un semn, ca și cum acea suferință a fost o eliberare de ceva rău.

În fața Papei, am citit un pasaj din Evanghelie și am tremurat ca o frunză. A fost o întâlnire minunată, cathartică”, avea să declare Al Bano.

După tragedie, Al Bano și Romina Power s-au despărțit. Ajunseseră să se acuze reciproc de dispariția fetei lor.

