S-a despărțit de Andrei Ștefănescu, de la Antena Stars, apoi a spus adio și televiziunii. Decizie de ultimă oră luată de Antonia

În urmă cu ani de zile, Andrei Ștefănescu o întâlnea pe Antonia, cea care avea să devină mama fiului său. Cei doi s-au iubit pentru o perioadă, însă în urmă cu mai bine de trei ani au decis să meargă pe drumuri separate. După ce s-a despărțit de artist, Antonia marchează acum o altă despărțire, cea de televiziune. Se pare că fosta soție a lui Andrei Ștefănescu a renunțat la lumina reflectoarelor și s-a reprofilat. Spre ce domeniu s-a îndreptat Antonia.

Povestea de dragoste dintre Andrei Ștefănescu și Antonia a durat vreme de șapte ani. Cei doi s-au și căsătorit, însă mariajul lor a rezistat numai un an. După despărțirea definitivă, cei doi au rămas în relații foarte bune, asta datorită fiului pe care îl au împreună. Ayan se bucură de susținerea părinților, iar aceștia au grijă să nu îi lipsească nimic. Tocmai de aceea, Antonia a decis recent că este momentul să facă un pas în plus în carieră și să evolueze.

(CITEȘTE ȘI: ERAU CEI MAI BUNI PRIETENI, DAR ACUM… MOTIVUL PENTRU CARE KAMARA ȘI ANDREI ȘTEFĂNESCU ABIA DACĂ-ȘI MAI VORBESC)

De ceva timp, Antonia Ștefănescu lucra în televiziune, iar ultima perioadă a petrecut-o la Kanal D. Aceasta era încântată de tot ceea ce făcea, însă a simțit că este nevoia de o schimbare. Inițial, și-a dorit ca pe lângă job-ul din televiziune să se mai dezvolte și într-un alt domeniu și să facă lucrurile în paralel.

Însă, după un interviu și câteva zile de probă, Antonia a realizat că trebuie să se concentreze într-o singură direcție. Așa că aceasta a decis să renunțe la televiziune și să intre într-un nou domeniu, cel al imobiliarelor. Deși noul job îi ocupă mai mult timp și este puțin mai solicitant, Antonia nu se plânge și este cât se poate de încântată de noul drum pe care a pornit-o.

„Mi-am schimbat locul de muncă, după ce am fost cam un an și jumătate la Kanal D. Acum sunt la o firmă dezvoltatoare. S-a încheiat cu televiziunea. În termenii actuali sunt asistent manager la o firmă care se ocupă cu dezvoltare imobiliară.

S-a nimerit pur și simplu jobul acesta printr-o vecină care a plecat din țară! Eu inițial voiam ceva part time pe lângă ce făceam la Kanal D, ca să mai fac un ban. Dar am venit la interviu și am rămas. Am zis să fac schimbarea, că nu mi-a ieșit în cale degeaba. Sunt la program acum ce-i drept, cu toate astea, e mai bine din toate punctele de vedere”, a declarat Antonia, potrivit fanatik.ro.