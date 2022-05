Cristian Pulhac și soția lui, Raluca, par unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Mai tot timpul nedespărțiți, dar discreți, manechinul și fostul fotbalist sunt căsătoriți deja de peste șapte ani, însă nu au decis să își ducă relația la următorul nivel. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul “câine” a explicat efectele retragerii asupra psihicului unui sportiv de performanță, cu urmări în plan familial, în cazul său și al Ralucăi. Fostul internațional preferă să se bucure intens de viață, acum că nu mai este constrâns de programul impus de antrenamentele intense.

Cristian Pulhac a debutat pentru Dinamo în fotbalul mare, la vârsta de 17 ani, într-o victorie cu 3-0 împotriva Politehnicii Timișoara. Apogeul carierei sale a fost în Spania, la Hercules, timpul petrecut peste graniță la mai multe cluburi, aducându-i fostului dinamovist și meciuri la națională. Pulhac s-a retras în 2019, dar, pe lângă realizările sportive notabile, are și un portofoliu încărcat de domnișoare. A ales până a cules și s-a oprit la Raluca!

„Am vrut să am un moment de respiro…”

Raluca i-a făcut cu ochiul fostului fotbalist încă din 2010, când s-au cunoscut. A durat ceva până au reușit să își spună „Da”, mai exact în anul 2015, când macho-ul și-a unit destinul cu modelul visurilor sale.

De atunci, cei doi se afișează peste tot împreună, merg în vacanțe și chiar postează filmulețe amuzante pe TikTok, unde au o comunitate generoasă de simpatizanți. Amorezii s-au cunoscut într-o parcare și a fost dragoste la prima vedere, iar fostul sportiv, așa cum a declarat și pentru CANCAN.RO, a apreciat grija pe care partenera i-o poartă. Cu toate acestea, cuplul are în plan și un copil, cu o termen nedeterminat.

„Toată lumea ne întreabă, ideea care e? Am vrut să am un moment de respiro după ce m-am lăsat, pentru că nu puteam să plec, nu puteam să fac anumite lucruri, pentru că eram la program și am vrut să mă bucur puțin de viață.

Cred că, probabil, să sperăm, să dea Dumnezeu că noi ne dorim. Dacă e fetiță, vedem, nu m-am gândit.

Dacă e băiat, da, normal, o să îmi dau seama dacă are vreun talent și n-o să încerc să îl împing doar ca să îmi fac pe plac eu să ajungă fotbalist, pentru că e bine să simtă el ceea ce își dorește.

Și dacă nu are talent, mai bine să îl retragi. Și dacă va avea înclinație către un sport, îl voi susține!”, ne-a declarat Cristian Pulhac.

„Am încercat să îmi impun din timp chestia asta…”

Retras de mai bine de trei ani din activitatea de fotbalist profesionist, Cristian Pulhac dezvăluie ce sentimente l-au încercat în momentul în care și-a luat la revedere de la gazon. Factorul care a facilitat ieșirea sa din fenomenul fobalistic a fost chiar soția Raluca, un real sprijin pentru partenerul de viață: „E important să ai pe cineva lângă tine! Dacă nu e familia, e bine să fie soția, dacă nu e soția, e bine să fie prietena sau iubita.

Dar să fie cineva lângă tine, care să te susțină, pentru că vine un moment în viață, când practici un sport sau, profesional vorbind, de la o vârstă fragedă…

De la 14 ani de zile, douăzeci și ceva de ani să ai același program, o săptămână e OK cât stai acasă, dar, la un moment dat, îți vine ideea aia în cap că te-ai lăsat, că nu mai poți să mai continui.

Dar am încercat să îmi impun din timp chestia asta, că va veni și momentul ăsta și am avut și soția lângă mine, care m-a încurajat și m-a ajutat enorm.

E un moment în care iei o decizie și începe altă viață!”, a conchis fostul dinamovist.

