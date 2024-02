„S-a otrăvit!” Pierderea uriașă pe care a suferit-o Florin Ristei! Abia acum a făcut dezvăluirea

În ultima perioadă, lucrurile par că nu merg prea bine pentru Florin Ristei. Acesta încasează lovitură după lovitură, iar recent a vorbit despre una dintre cele mai mari pierderi pe care le-a suferit în acest an. O ființă dragă din viața acestuia a murit, iar acum artistul a mărturisit că poartă toată vină. Despre ce este vorba?

În luna ianuarie, Florin Riseti le împărtășea fanilor din mediul online o veste câte se poate de tristă. Bozo, motanul acestuia, s-a stins din viață, iar acest lucru a adus multă suferință pentru cântăreț. Însă, acum, Florin Ristei a mărturisit că el a fost cel care a contribuit la acest deznodământ tragic. Se pare că o greșeală a acestuia i-a semnat sentința lui Bozo. Copleșit de vină, artistul a spus cum s-a întâmplat totul.

Florin Ristei a mărturisit acum ce s-a întâmplat cu animalul său de companie. Fanii acestuia știu că motanul a murit, însă abia acum au aflat adevăratul motiv. Se pare că artistul poartă vina pentru tot ce s-a întâmplat. Mai exact, cântărețul a observat că una dintre plantele pe care le avea în casă s-a ofilit, așa că și-a sunat mama și a cerut câteva indicații pentru a salva planta.

După ce a primit instructajul de la mama sa, Florin Ristei a tăiat câteva noduri de la plantă, iar aceasta a secretat o substanță otrăvitoare pe masa de la bucătărie. Ei bine, se pare că Bozo a fost atras de acest lucru și a ingerat substanța respectivă. Animalul s-a simți rău imediat, însă Florin Ristei nu a băgat de seamă. Abia după trei zile și-a dus motanul la veterinar, însă era prea târziu.

Medicul i-a spus că substanța otrăvitoare pe care motanul a lins-o de pe masa din bucătărie i-a măcinat organele și acesta a fost condamnat încă din prima secundă. Florin Ristei a suferit mult atunci când Bozo s-a stins din viață și abia acum a putut să vorbească despre ce s-a întâmplat.

„Florin Ristei: Da bă, a murit Bozo.

Speak: Dar cum?

Florin Ristei: Să le zic oamenilor, să aibă grijă. E o plantă, bă, s-a otrăvit cu o plantă din casă.

Speak: Cum din casă? Tu ai plante otrăvitoare în casă?

Florin Ristei: Știam că e otrăvitoare mizeria aia de Dieffenbachia (n.r. nume de plantă), o știi sigur, aia cu frunze mari. Ea secretă de pe frunze ceva, dar nu e așa periculos, că mai lingeau, nu era nicio problemă. Numai că a murit planta și eu am întrebat-o pe mama cum o reînvi. Ea mi-a zis «Taie de la nodurile de la bază și pune-o din nou în apă».

M-am dus în bucătărie, pe blatul de la bucătărie, am tăiat-o la noduri și a început să secrete( n.r. substanța otrăvitoare). Patru ore mi-au luat foc mâinile, am făcut o alergie de am sunat la doctor, să întreb cu ce să mă dau. Ardeau mâinile și mi se umflaseră.

Nu mi-am dat seama, cred că s-a scurs pe blatul de la bucătărie, el a lins și trei zile săracul a dormit pe blatul de la bucătărie, cred că să-mi arate că acolo s-a întâmplat ceva nasol și că îi e rău. El în viața lui n-a dormit în bucătărie. În ultima zi când mi-am dat seama(…) l-am sunat pe Grasu’ meu, zic « Du-te repede cu Bozo la doctor». Când s-a dus era deja târziu, nu mai avea ficat. Mă întreabă doctorul «Ai plante în casă?» și atunci am făcut legătura! I-am zis că luni, era deja miercuri, am tăiat o plantă și mi-a zis «Da, nici dacă veneai cu el atunci, după o oră…» ”, a povestit Florin Ristei, în cadrul podcastului pe care îl moderează alături de Speak.