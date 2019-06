S-a spus că divorțează, iar acum lucrurile sunt clare! Ce a făcut Cătălin Moroșanu după s-a terminat Ferma de la Pro TV

Cătălin Moroşanu şi soția lui, Georgiana, formează un cuplu de peste 17 ani. La un moment dat, au existat zvonuri conform cărora cei doi ar urma să divorțeze. Fals! Imediat după ce s-a terminat Ferma de la Pro TV, luptătorul s-a fotografiat cu soția.

Cătălin și Georgiana sunt mai fericiți ca niciodată și astfel au înlăturat orice zvon legat de o posibilă despărțire.

„Mi-am cunoscut soţia pe internet, pe vremea aceea exista un canal de chat foarte popular, MIRC. Am început să vorbim acolo foarte mult, iar prima întâlnire reală a fost în parcul din faţa poştei din Iaşi. Ne cunoaştem de la vârsta de 17 ani. Stăteam la cămin şi împărţeam o conservă cu ton. Chiar sunt norocos că am găsit o pe soţia mea. Mi-a daruit o fetită, o cheamă Natalis. Ştia care e plata, lipsa de acasă. Multe sacrificii, dar am mers mai departe. Am făcut un copil, o să mai facem un copil. Ea e medic stomatolog. Deci tot timpul ne-am împins unul pe altul şi aşa reuşim să fim o familie”, a mai povestit Cătălin Moroşanu.