S-au certat, în parcare, la Kaufland! Iulia Albu și iubitul Mike nu s-au eliberat de stările de tensiune de la America Express

Terapie de cuplu le-a recomandat psihologul, iar Iulia Albu și Mike, iubitul ei, au acceptat. Se întâmpla la scurt timp după întoarcerea de la America Express, acolo unde numai în ”contre” s-au afișat. Doar că scandalul s-a prelungit până la …Kaulfland! Cei doi au avut ceva de împărțit chiar în parcare, așa că tensiunea s-a ridicat la cele mai înalte cote. CANCAN.RO a fost, din nou, pe fază, iar imaginile pe care vi le prezintă, în exclusivitate, descriu un nou episod ”încins”!

Iulia Albu și iubitul ei, Mike, au dat o fugă la supermarket, la începutul săptămânii, pentru că frigiderul ”tremura” de… foame. Și-au pregătit lista cap-coadă și sesiunea de cumpărături stătea gata să înceapă. Doar că în mașină s-a întâmplat ceva, cei doi s-au inflamat. Și a început cearta, chiar în parcarea de la Kaufland.

Iulia Albu și iubitul ei, Mike, scandal în parcare la supermarket

Mike a declanșat scânteia, au început reproșurile, cu unele gesturi, la care Iulia nu a reacționat. Pentru puțin timp, pentru că a venit, apoi, și replica ei. Câteva minute bune s-au ”înghesuit” și-n vorbe, în micuța mașină, după care au coborât. Tesiunea nu s-a ”evaporat”. Iubitul, care și-a șters în permanență ochelarii, și iubita, care și-a făcut de treabă pe telefon, s-au ignorat până la intrarea în supermarket. Acolo, Mike a pus o mână hotărâtă pe un coș, apoi, cei doi s-au instalat în fața ofertelor.

Frigiderele s-au deschis, iar produsele au început să se așeze în coș. Dar ”circul” nu se încheiase. Alte câteva ”săgeți” au venit și de o parte, și de cealaltă, dar, într-un final, Iulia și Mike au scos-o la capăt. S-au retras la mașină, au descărcat și au plecat.

Tensiune la America Express, ceartă chiar în fața psihologului

Iulia Albu și Mike au oferit, la America Express, imaginile pe care admiratorii lor le-au comentat îndelung. Iubitul criticului de modă a afișat, pe parcursul competiției, o atitudine impulsivă și și-a atras meritatele critici. La întoarcerea în țară (Află AICI ce s-a întâmplat), după ce au fost eliminați, cei doi aveau să ofere explicațiile, într-un interviu la dublu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

”Cred că am supărat pe toată lumea, nu doar pe Iulia. E o competiție, totuși. Este presiune, ai mult de alergat, ai mult de cărat, nu este ușor. La un moment dat nici nu am simțit că mai doresc să fiu în locul respectiv, cred că am avut un moment sau două”, avea să declare Mike.

Cei doi ajungeau la psiholog, iar Iulia dezvăluia că nici acolo nu au avut liniște. ”Ne-am certat mai rău la psiholog decât în America Express. Glumim, mai rău nu cred că se poate. Dar e un lucru bun care s-a întâmplat, jumătate din cuplurile din România și-au dat seama că ei de fapt nu au nicio problemă în relațiile lor. Iar cealaltă jumătate s-a gândit «uite, mai sunt și alții ca noi»”, a povestit Iulia Albu (Vezi AICI tot interviul).

