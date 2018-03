S-a întors iarna! Cod galben de ninsori, ploi şi vânt puternic în Bucureşti şi 32 de judeţe!

Ne așteaptă o săptămână foarte rece! O avertizare cod galben de ploi abundente şi ninsori, vânt şi temperaturi scăzute intră în vigoare duminică dimineaţă, de la ora 8.00, urmând să fie afectate 32 de judeţe şi Capitala. Meteorologii spun că vremea se va răci accentuat în toată ţara. Va fi deosebit de rece pentru această perioadă. Se vor înregistra temperaturi cu 10-15 grade mai coborâte decât valorile normale pentru această perioadă.

32 județe plus Bucureștiul se află sub cod galben începând de azi. Vor fi precipitaţii pe arii extinse în jumătatea de sud-est a teritoriului. În Moldova, precum şi în zona Carpaţilor Orientali vor predomina ninsorile şi se va depune strat consistent de zăpadă. În Muntenia şi în cea mai mare parte a Transilvaniei, la început va ploua, apoi vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vor fi condiţii de polei. În Oltenia şi în Dobrogea vor fi mai ales ploi, iar cantităţile de apă vor depăşi local 20-25 l/mp şi izolat 40 l/mp, potrivit stirileprotv.ro.

Maxime de -4 grade Celsius în Moldova

Vremea se răcește brusc în special în estul şi în sud-estul ţării, astfel că temperaturile maxime vor fi cuprinse între -4 grade Celsius în nordul Moldovei şi cel mult 10-12 grade în vestul Olteniei şi în sudul Dobrogei. Şi în Capitală temperaturile vor scădea brusc, iar maxima va ajunge la cel mult 5-6 grade. Va ploua slab pe tot parcursul zilei, iar pe timpul nopţii temperaturile nu vor urca peste 1 grad.

Vremea se va menţine rece toată săptămână, spun meteorologii, iar temperaturile de pe timpul nopţii vor fi negative.