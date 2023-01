Să facă infarct! Un român din Italia are de plătit 7.000 de euro la gaze. Ireal ce mesaj a primit din partea companiei

Un român din Italia a avut parte de un șoc atunci când a primit factura la gaze în valoare de aproape 7.000 de euro. Ireal ce mesaj a primit din partea companiei de gaze.

Marian Dimache locuiește de 6 ani în provincia Treviso, în Zero Braco, și nu mare i-a fost mirarea când a văzut suma de pe factura la gaze, mai exact 7.000 de euro. Pe lângă asta, autoritățile italiene i-au întrerupt racordarea la gaze.

Românul are de plătit la factura de gaze 7.000 de euro

Alături de soția lui, Marian are trei copii, dintre care doar doi sunt în grija lor. Andrei de 22 de ani, Luca de 12 ani și Maria de 10 ani, Andrei fiind cel care nu locuiește cu familia.

„Ne-a sosit o factură de aproape 7.000 de euro și ne-au întrerupt gazul. Copiii mei se spală de o săptămână cu apă rece și dorm îmbrăcați pentru a se proteja de temperaturile reci. Nici nu putem găti, cumpărăm mâncare gata preparată de la supermarket. Nu mai suportăm, cerem ajutor!”, a spus românul, conform Il Gazzettino.

Românul a ajuns în pragul disperării, mai ales că de o săptămână familia lui suferă din cauza frigului. Factura de aproape 7.000 de euro a venit pentru o perioadă de doar 47 de zile, comparativ cu 200 de euro, sumă pe care o plătea de obicei pentru două luni.

”Cum este posibil să fi consumat 1.510 de metri cubi de gaz în 47 de zile? Evident că am cerut explicații și mi-au spus că aparatul pe care îl am în grădină și care trimite datele contorului nu a funcționat pentru o anumită perioadă, iar când a reluat a furnizat un consum de 7.000 de euro, o recalculare.

Mi-au oferit posibilitatea să plătesc în rate, dar nu vreau să plătesc. Aparatul este conectat și la contorul vecinului, care nu a avut probleme. Și chiar dacă ar fi real consumul, care ar fi o regularizare a consumului de pe anii din urmă, nu e corect să plătesc la costurile de azi. Dar e eroarea lor, ei trebuie să o rezolve. Mi-au spus chiar că în ultimul an am primit facturi de zero euro, dar nu este adevărat.”, a mai spus românul.

Marian a contactat compania Liquigas pentru a cere explicații în legătură cu factura uriașă. Reprezenanții au constatat că suma de 7.000 de euro corespunde regularizării consumului efectiv începând cu iarnuari 2021. Totodată, compania de gaze a luat în calcul o posibilă plată în rate a facturii.