Să vezi și să nu crezi! Ce s-a întâmplat cu profilul de Instagram al lui Viorel Stegaru, după întoarcerea în Blăgești

Au trecut câteva luni bune de când Viorel și Vulpița au decis să se reîntoarcă în Blăgești, iar dacă până acum iubeau să-și expună viața personală pe rețelele de socializare, iată că acum lucrurile s-au schimbat.

De când au renunțat la viața de vedete de Capitală, Vulpița și Viorel duc un trai modest, în Blăgești, departe de ochii curioșilor. Mai mult, Viorel a luat o decizie radicală în ceea ce privește contul său de Instagram.

Dacă până acum cei doi aveau conturile de Instagram publice, iar toată lumea le putea vedea postările, acum doar cel al Vulpiței a rămas public, în timp ce Viorel a decis să-și pună contul pe privat.

Unde lucrează Vulpița și Viorel

Cei doi soți lucrează în regim de colaborare cu o firmă de curățenie, așa că atunci când este nevoie merg să facă curat în casele oamenilor. Vulpița și Viorel au uitat de celebritate și au trecut la munca de jos.

Sunt determinați să își facă o viață bună la oraș, așa că trag din greu mai ales că familia lor se va mări în curând. ”Ne-am găsit o colaborare la o firmă de curățenie. Să nu mai zică oamenii că nu muncim. Cei de la firmă sunt foarte mulțumiți de noi. Am avut mai multe apartamente azi, în care am făcut curățenie. Câștigăm bine, nu ne plângem. Doar că ne cheamă pe colaborare, când are nevoie. Eu vreau un serviciu stabil. Și acolo cu serviciu stabil, și aici, la colaborare. Să dea Dumnezeu și Maica Domnului să-mi găsesc un loc de muncă stabil”, a spus Viorel.

