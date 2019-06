Salariul exorbitant pe care îl câștiga fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader. Avea venituri mai mari decât Theresa May!

Potrivit declarației de avere, Tudor Toader, rector al Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, a avut venituri impresionante pe perioada în care a fost ministru al Justiției.

Conform ultimei declarații de avere, în perioada în care a fost ministru al Justiției, Tudorel Toader ar fi câştigat, în medie, 65.000 de lei pe lună.

De asemenea, potrivit aceluiași document, fostul ministru are în proprietate mai multe autoturisme şi terenuri, dobândite fie prin cumpărare, fie prin moştenire, dar şi trei conturi pe numele său, în euro, dolari şi lei, rectorul reuşind „să pună deoparte“, cumulat, aproximativ 400.000 de lei.

Pentru compara­ţie, veniturile premierului UK, Theresa May, au fost în ultimul an fiscal de aproximativ 153.000 de lire pe an, cu tot cu ce a primit ca parlamentar. Asta înseamnă că premierul UK a câştigat în jur de 12.750 de lire pe lună, adică în jur de 67.000 de lei, subliniază ziaruldeiasi.ro.

În ceea ce priveşte veniturile, Tudo­rel Toader, conform declaraţiei de avere, încasa de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, pe an, suma de 150.815 lei, la care se adaugă suma de 140.040 de lei pentru funcţia de ministru, dar şi suma de 119.772 de lei de la Consiliul Superior al Magistra­turii. În total, doar din cele trei remuneraţii, fostul ministru ar fi încasat anual suma de 410.627 de lei, adică 34.218 de lei pe lună.

De asemenea, la aceste venituri se adaugă şi suma de 364.641 de lei din pensie, suma de 3.422 de lei din drepturi de proprietate intelectuală, dar şi contravaloarea unei chirii de 3.600 de euro. Mai exact, la suma de 410.627 de lei obţinuţi anual, se mai adaugă suma de 384.063 de lei, rezultând un venit anual de 794.690, adică 66.224 de lei lunar (cu tot cu drep­turi de autor şi chirii). Prac­tic, Tudorel Toader încasa lunar suma pe care o familie cu două salarii medii (în 2018 acesta fiind de aproximativ 2.700 de lei) reuşea să o facă într-un an.

Iar aceştia nu sunt toţi banii care au intrat în casa familiei lui Tudorel Toader. La veniturile a­nu­ale de 794.690 de lei se adaugă şi cele obţinute de către soţia aces­tuia. Conform declaraţiei de avere, soţia lui Tudorel Toader a încasat anual, de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi, suma de 92.611 lei, de la Spitalul Clinic judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon“ din Iaşi suma de 105.755 de lei, iar din profesii liberale suma de 2.000 de lei. Practic, anual, în casa familiei intrau aproape 1 milion de lei, mai exact 995.056 de lei, adică 82.921 de lei lunar.