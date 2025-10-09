Salt Bae, în prag de faliment! Celebrul chef turc, pierderi financiare URIAȘE în Londra

Au apus vremurile în care celebrul Salt Bae făcea milioane de euro din vânzarea bucățile de carne cu foițe de aur vândute în lanțurile sale de restaurante. Bucătarul de origine turcă Nusret Gökçe se apropie cu pași mici, dar siguri de faliment. Dovadă stau cele mai recente rapoarte despre pierderile financiare din Londra și SUA.

Restaurantul lui Salt Bae din Londra a raportat o pierdere de 5,5 milioane de lire sterline, în ciuda faptului că servește clienților fripturi acoperite cu aur și festine de peste 1.000 de lire sterline, potrivit Daily Mail. Bucătarul turc, pe numele său real Nusret Gökçe, și-a deschis restaurantul din Knightsbridge în mare fast, în anul 2021, cu invitați celebri, printre care David Beckham și Cristiano Ronaldo. Însă noile documente arată că firma sa a înregistrat pierderi mari, în timp ce afacerea sa din SUA începe să ”cadă”.

Celebrul chef Nusr-Et, la un pas de faliment

Excentricul turc, pe numele său real Nusret Gökçe, este renumit pentru faptul că percepe mii de lire sterline pentru o bucată de carne gătită și pentru că presară sare peste ea în stilul său caracteristic. Celebrități precum David Beckham și Cristiano Ronaldo au luat masa la restaurantul său emblematic din Knightsbridge. Localul este unul dintre cele 11 restaurante deținute de bucătar în întreaga lume (Miami, New York, Dubai, Istanbul și Milano).

Cu toate acestea, în ciuda succesului internațional și a veniturilor de peste 10 milioane de lire sterline înregistrate de restaurantul din Londra, în anul 2024, compania a raportat pierderi de 5,5 milioane de lire sterline.

Pierderea a survenit ca urmare a reevaluării activelor companiei din SUA, care a costat compania aproximativ 6 milioane de lire sterline. Filiala americană a Nusr-Et este o filială deținută în totalitate de compania britanică, ceea ce înseamnă că anularea activelor a cauzat o pierdere în rapoartele companiei.

Apogeul financiar al firmelor sale a fost înregistrat pe vremea când Nusr-Et deținea 7 restaurante în SUA. În acest moment mai sunt deschise doar două, după închiderea localului din Beverly Hills la începutul acestui an.

Performanța slabă din SUA a dus la amortizarea activelor sale și la pierderi pentru compania din Marea Britanie. În ciuda pierderilor uriașe de anul trecut, firma mai are încă 2,3 milioane de lire sterline în conturi, deși aceasta este o scădere masivă față de 8,1 milioane de lire sterline în anul precedent.

În ciuda acestui fapt, se spune că vită japoneză Wagyu are încă o avere personală de cel puțin 44 de milioane de lire sterline. Potrivit informațiilor de pe site-ul său oficial , prețul pentru unei fripturi „Giant Tomahawk” este de 630 de lire sterline (aproximativ 1,300 de lei), pentru o friptură de vită Striploin este de 680 de lire sterline (3.400 de lei), iar pentru carnea specială de vită japoneză Wagyu, cea mai fină carne de vită din lume, se plătește pentru fiecare gram – adică 0,99 pence/gram.

