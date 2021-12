COVID-19 a făcut și face ravagii, iar multe dintre persoanele care au trecut prin boală, din păcate, se confruntă și cu efecte secundare. Ana Mocanu face și ea parte din această categorie! Periculosul virus i-ar fi declanșat o alergie puternică, iar acum este supusă mai multor teste. Până la venirea rezultatelor, orice se poate întâmpla cu ea, afirmă fosta asistentă TV. Și vorbește din experiențele pe care le-a trăit. Un episod alarmant ar fi avut loc weekend-ul trecut, când s-a trezit cu tot corpul umflat. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fosta asistentă TV a dezvăluit „chinul” prin care trece.

Faptul că nu știe ce-i determină aceste reacții ale organismului o îngrijorează teribil. Spune că în orice moment poate face șoc anafilactic, din cauza faptului că nu știe ce aliment sau produs cosmetic să evite. Ana Mocanu a trăit un episod traumatic weekend-ul trecut, când, imediat după un eveniment, după ce a luat micul dejun, s-a trezit cu fața umflată.

„Am venit de urgență în România”

A fost de urgență la alergolog, însă timpul în care rezultatele analizelor sunt eliberate este destul de mare. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Ana Mocanu a vorbit despre situația cu care se confruntă.

„Weekend-ul trecut am avut un eveniment în Germania alături de Florin Salam, am luat micul dejun, exact ce mănânc de obicei, m-am pus să dorm și m-am trezit toată umflată – ochi, limbă, față – și am venit de urgență în România.

Am fost la alergolog și m-a băgat iar pe cortizol. Am o alergie, dar nu știu la ce și trebuie să fac un set de analize. E un pachet de analize care se face, dar pe lângă asta mi-a dat să fac analize și pentru paraziți, Lupus, Psoriazis … mi-a dat multe. Nu cred că este cazul, dar doamna doctor mi-a dat să le fac pentru a ști despre ce este vorba”, ne-a povestit Ana Mocanu.

Fosta asistentă TV afirmă că această afecțiune o îngrijorează pentru că îi afectează stilul de viață, implicit proiectele în care este implicată.

„Mă sperie foarte tare pentru că eu lucrez cu fața, cu corpul, dar, lăsând asta la o parte, mă ia așa din senin. Eu n-am schimbat nimic în alimentație, din rutina mea de îngrijire și atunci mă sperie puțin. Știu ce mi-a declanșat, dar nu știu la ce anume am alergie.

Am înțeles că și rezultatele analizelor ies destul de greu, la vreo două, trei săptămâni. Măcar să aflu ce am și să știu de ce să mă feresc!”, mai spune Ana Mocanu.

