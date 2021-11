Momente grele pentru Ana Maria Mocanu! Ce a pățit după ce a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2. „Mă scărpinam până la sânge”

Ultima perioadă nu a fost prea bună pentru Ana Maria Mocanu. Aceasta s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar în cele din urmă a ajuns în pragul depresiei. Tânăra a povestit prin ce a trecut.

Se pare că Ana Maria Mocanu a dezvoltat o alergie, care a fost mai gravă decât virusul în sine. Aceasta a ajuns de urgență la spital și a avut nevoie de îngrijirile medicilor.

„Eu am fost testată pozitiv cu COVID-19, eram în a 10 zi de tratament, terminasem antibioticul și mai aveam de luat doar niște vitamine, eram acasă. În ziua a zecea am început să mă simt foarte rău, am rămas fără voce. Simțeam din creștetul capului până în tălpi o senzație de arsură, îmi frigea tot corpul.

Atunci am sunat un prieten, am fost de urgență la spital, mi s-au făcut perfuzii și tratament pe venă și m-au trimis acasă. A doua zi m-am trezit mai rău, mai umflată, mă mânca tot corpul, mi s-au umflat corpul”, a declarat Ana Maria Mocanu.

Ana Maria Mocanu, în pragul depresiei

Problemele de sănătate au adus-o pe Ana Maria Mocanu la capătul puterilor. Aceasta a ajuns în pragul depresiei și a trecut prin momente extrem de dificile din cauza alergiei. Mai mult, nici medicii nu știau cum să o ajute să depășească mai repede momentul.

„Am avut o depresie când m-am văzut singură în spital și cu alergia respectivă. Medicii nu știau ce să-mi facă. Eu mă scărpinam până la sânge. Corpul mi se umfla din ce în ce mai rău. Mă scărpinam pe partea dreaptă, mi se umfla partea dreaptă, la fel pe partea stângă, practic de sus până jos și ochii, limba, fața, tot”, a declarat Ana Maria Mocanu, la Antena Stars.

