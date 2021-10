Ana Maria Mocanu a fost infectată cu SARS-Cov-2: ”M-am speriat, nu puteam să mă ridic din pat”

Ana Maria Mocanu a simțit cum pământul îi fuge de sub picioare. Vedeta s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și a manifestat o formă agresivă a bolii.

Ana Maria Mocanu a trecut printr-o sperietură soră cu moartea. Șatena s-a confruntat cu simptome anormale și a ajuns pe mâne medicilor după ce în urmă cu două săptămâni a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus. Iată cu ce simptome s-a confruntat Ana Maria Mocanu.

Ana Maria Mocanu: ”Aveam o senzație de arsură, mă scărpinam până la sânge”

Șatena a sperat să treacă printr-o formă ușoară a bolii, însă la 10 zile distanță de la primul test pozitiv, Ana Maria Mocanu a avut de-a face cu o situație îngrozitoare. Începuse să se simtă din ce în ce mai rău, așa că a pus mâna pe telefon, a sunat la serviciul de urgență 112 și a solicitat ajutor din partea unui echipaj de ambulanță. Șatena a fost trasportată de urgență la spital, unde medicii i-au făcut și un test COVID care a ieșit din nou pozitiv.

În urma unor investigații, echipa medicală a decis ca șatena să rămână internată în spital timp de 4 zile. Ana Maria Mocanu a povestit clipele de groază prin care a trecut:

”Eu sunt și mai sensibilă. M-am speriat. Am rămas fără voce, o durere foarte mare de cap, nu mai aveam gust și miros, mă durea foarte tare ochiul drept și mâna stângă, nu puteam să mă ridic din pat. În ziua 10, după ce am terminat tratamentul, am simțit niște mâncărimi foarte puternice, din creștetul capului până în tălpi. Pielea mi s-a înroșit, aveam o senzație de arsură, mă scărpinam până la sânge”, a povestit Ana Maria Mocanu la Antena Stars.

Sursa foto: Arhiva CANCAN