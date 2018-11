Sandra Izbașa, apariție sexy în noaptea de Halloween! S-a costumat în Black- Cat

Sandra Izbașa a surprins pe toată lumea cu personajul Black- Cat, în care s-a costumat în noaptea de Halloween. Blonda și-a scos în evidență formele perfecte, a ales să poarte o salopetă mulată și extrem de decoltată, lăsându-și sutienul la vedere, iar în picioare a avut o pereche de cizme din piele lungi până peste genunchi.

De când s-a retras din activitatea sportivă, Sandra Izbașa, care vara aceasta s-a apucat de actorie, impresionează în special prin fotografiile pe care le pune pe rețelele de socializare. Alături de fotografiile în care apare costumată ea a scris “Întunericul se ridică” și “Negru, Sexy, gata pentru seara asta”.

Petrișor Ruge și Sandra Izbașa s-au împăcat în luna aprilie

Petrișor Ruge, cunoscut de publicul larg ca fiind dansatorul Andreei Bălan, și gimnasta Sandra Izbașa s-au împăcat și par foarte fericiți împreună. Mai mult, se pare că cei doi nu-și mai ascund relația, așa cum o făceau la început.

Petrișor Ruge și Sandra Izabașa sunt împreună de aproximativ trei ani. În primul an, au încercat din răsputeri să-și ascundă relația. Apoi, s-au despărțit, dar nu au putut sta prea mult unul fără celălalt. Cei doi s-au împăcat de câteva luni și acum nu se mai ascund de nimeni. Sandra și Petrișor sunt un cuplu discret, iar despre povestea lor de dragoste s-a aflat după mult timp. Au încercat să se ascundă, nu s-au afișat împreună la evenimente și nici nu s-au dat de gol pe rețelele de socializare.

“Nu ma simt confortabil cand vorbesc despre viata mea privata. Da, stiu, s-a scris si ca ne-am despartit si ca ne-am impacat. Lumea din jurul nostru nu prea stie ce se intampla si vreau sa las lucrurile asa, in continuare in incertitudine. Viata mea personala vreau sa o traiesc asa, sa nu o impart cu lumea. Vreau ca oamenii sa ma tina minte prin rezultatele pe care le-am atins si cu ceea ce fac in prezent. In momentul de fata nu ma simt pregatita si nu ma vad mireasa. Am fost domnisoara de onoare, nasa de botez, nu! Nici nasa de cununie nu am fost, mai intai va trebui sa fiu mireasa si apoi nasa de cununie, nu?! Dar, toate la timpul lor potrivit! Nu ma grabesc, imi place sa imi traiesc viata. Am incheiat gimnastica la varsta 24 de ani si acum ma bucur zilnic de viata, de ceea ce nu am avut parte in perioadele de cantonament si in toata cariera mea de sportiv”, spunea pentru wowbiz.ro, Sandra Izbaşa.