Sânziana Buruiană, nedespărțită de fetița ei: “Am adus-o cu mine și la Nea Mărin, încă o alăptez”

Sânziana Buruiană împreună cu Pepe, Romică Țociu și Minodora formează echipa de vedete a lui Nea Mărin din cea de-a treia ediție a reality show-ului ”Poftiți la Nea Mărin”, difuzată luni și marți, de la ora 20.00, la Antena 1.

Citește și: Sânziana Buruiană, despre relația cu Nicolae Zuluf: ”Eu aș mai vrea un copil, nu știu dacă el vrea”

Tânăra mămică susține însă că este nedespărțită de fetița ei și, pentru că încă o mai alăptează, a luat-o cu ea la mare, chiar dacă acolo a fost extrem de ocupată cu sarcinile primite de la Nea Mărin.

“Am adus-o cu mine pentru că eu încă o alăptez, deși are 2 ani și patru luni. Dimineața și seara, după munca în restaurant, are și ea programul ei de alăptare. Oricum, de când o am pe ea muncesc în fiecare zi de ca și cum aș fi la Nea Mărin. Adică de la 7 dimineața, la miezul nopții. De data asta până și Nea Mărin a fost mai grijului, a bătut încet la ușă, nu ca până acum când se cutremura camera”, spune Sânziana Buruiană care îl va ajuta pe Nea Mărin să-și administreze restaurantul de pe malul Mării Negre și chiar să mai deschidă o nouă terasă.

Citește și: Sânziana Buruiană, decizie categorică după ce Andreea Tonciu a făcut declarații acide la adresa ei

Cum va reuși Sânziana să facă provocărilor la care este supusă de Nea Mărin alături de Minodora, Pepe și Romică Țociu, și cum se va împărți între sarcinile pe care le avea și familia ei, telespectatorii vor vedea luni și marți, de la ora 20.00, în cadrul emisiunii “Poftiți la Nea Mărin”, difuzată la Antena 1.

Citește și: Liviu Vârciu încă are datorii la nea Mărin, după ce a împrumutat de la el 30.000 de €. Cântărețul i-a făcut o mărturisire neașteptată recent, iar el l-a dat de gol la TV

Sânziana Buruiană s-a măritat cu fotbalistul Nicolae Zuluf în urmă cu aproape trei ani

Sânziana Buruiană s-a căsătorit cu Nicolae Zuluf pe 3 octombrie 2015. Vedeta şi soţul ei au împreună o fetiţă, pe nume Izabela Ştefania Ioana. Micuţa a venit pe lume pe 7 ianuarie 2016, în urma unei oparaţii de cezariană, la un spital de stat.

Fosta prietenă a blondinei a atras atenția tuturor la petrecerea de nuntă a Sânzianei Buruiană, unde și-a făcut apariție cu Daniel Niculescu. La o lună distanță de la fericitul eveniment, Andreea Tonciu a anunţat că este însărcinată şi că va aduce pe lume o fetiţă.