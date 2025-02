Sânziana Negru a fost reținută pe un aeroport din Arabia Saudită! Obiectul care le-a atras atenția: „Încercam să explic că nu-s spion”

Sânziana Negru, cunoscuta influenceriță, a avut parte de o serie de evenimente neplăcute în ultima perioadă, de la probleme de călătorie până la complicații medicale. Totul a început cu o escapadă în Arabia Saudită, unde entuziasmul descoperirii unor locuri noi s-a transformat rapid într-un episod tensionat pe aeroport. Iată ce a pățit aceasta!

Călătoria influenceriței în Arabia Saudită, planificată ca o aventură fascinantă, s-a transformat rapid într-un moment de stres și incertitudine, după ce a fost reținută pe aeroport din cauza unui obiect din bagajul său. Iar acesta a fost doar începutul unei perioade pline de provocări.

Aflată în drum spre AlUla, o destinație turistică spectaculoasă, Sânziana a fost oprită de autoritățile aeroportuare din cauza unei drone aflate în bagaj. Întrucât legislația privind astfel de dispozitive este strictă în țările arabe, influencerița a fost reținută și supusă unui interogatoriu de mai mulți agenți care nu vorbeau fluent engleză.

Momentul a fost unul stresant, deoarece comunicarea deficitară a îngreunat explicațiile, iar situația a fost rezolvată doar după ore întregi de așteptare și discuții. Deși i s-a permis în cele din urmă să își continue călătoria, drona i-a fost confiscată, un inconvenient neașteptat care i-a afectat planurile.

„S-o luăm de la aeroport, unde mi-au confiscat drona. Căci ce să vezi, m-am informat dacă am voie cu ea într-o țară arabă? Nu. Am ajuns ca fraiera interogată de tot aeroportul? Da. Am pierdut o grămadă de timp, într-un birou cu mulți bărbați care abia vorbeau engleză, încercând să explic că nu-s spion”, a spus influencerița.