Sarah Harding a fost ucisă de o maladie cumplită! Celebra artistă, membră a trupei Girls Aloud, avea doar 39 de ani!

În urmă cu numai câteva săptămâni, Sarah Harding, membră a formației Girls Aloud, dezvăluia că are cancer la sân în stadiu avansat.

„Nu există o modalitate ușoară de a spune acest lucru și, de fapt, nici măcar nu simt că este adevărat când scriu asta, dar iată. La începutul acestui an am fost diagnosticată cu cancer mamar și în urmă cu câteva săptămâni am primit vestea devastatoare că boala s-a răspândit și în alte părți ale corpului meu.”, scris artista atunci pe rețelele de socializare.

Din neferire, Sarah nu a pierdut lupta cu boala, mama sa anunțând decesul său printr-o postare pe contul artistei de Instagram.

”Cu multă durere azi vă anunț că frumoasa mea fiică Sarah din păcare a murit. Mulți dintre voi știau că Sarah luptă cu cancerul și a luptat atât de puternic până în ultima ei zi. A murit în această dimineață. Vreau să mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru din ultimul an. A însemnat enorm pentru ea și i-a dat putere și liniște faptul că știa că a fost iubită. A fost o stea puternic strălucitoare și sper ca toată lumea să-și aducă aminte de ea așa, ci nu cum a fost în în timpul luptei împotriva acestei boli teribile”., se arată în mesajul scris de mama cântăreței.

Sarah Harding a devenit celebră în 2002

Harding a făcut parte din formaţia britanică „Girls Aloud”, formată în cadrul spectacolului de televiziune Popstars: The Rivals, la finele anului 2002. Grupul era format din format din interpretele Cheryl Cole, Nadine Coyle, Sarah Harding, Kimberley Walsh şi Nicola Roberts.

De-a lungul carierei muzicale, cele cinci au lansat cinci albume de studio şi trei albume de compilaţie, două dintre ele ocupând locul 1 în ierarhia celor mai bine vândute materiale discografice din ţara Marea Britanie. Formaţia deţine cele mai multe intrări consecutive în primele zece poziţii ale listei UK Singles Chart, pentru o formaţie compusă în totalitate din femei, cu douăzeci de reuşite.

Sursa foto: Instagram