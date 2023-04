Sărbători triste pentru ex-concurenta de la Survivor, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Mama ei are cancer!

Sărbători triste pentru una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Otniela, fosta concurentă de la “Bravo Ai Stil”, trece prin momente grele după ce mama sa a fost diagnosticată cu cancer în stadiu avansat. În exclusivitate, pentru CANCAN.RO, blondina a povestit cum i s-a schimbat viața de când a aflat cumplita veste, dar și de ce Paștele de anul acesta are o semnificație aparte pentru ea.

Anul 2022 a fost cel mai greu din viața Otnielei Sandu. Fosta concurentă de la “Bravo ai Stil” (Kanal D) s-a despărțit de iubitul ei, Radu Constantin, și a suferit teribil. În pragul Crăciunului a primit o altă lovitură care, pur și simplu, a devastastat-o. Mama sa a fost diagnosticată cu o boală necruțătoare, cancer, într-un stadiu avansat.

Frumoasa blondină și familia ei au consultat doctori din România și din străinătate, în speranța că ar putea descoperi un tratament mai avansat, însă, din păcate, opțiunile sunt limitate. Femeia de 60 de ani face tratament cu citostatice și are dureri cumplite, însă se bucură de sprijinul familiei și speră să treacă peste această cumpănă. Cu câteva ore înainte de Noaptea Sfantă, Otniela Sandu a acordat, în exclusivitate, un interviu, pentru CANCAN.ro, în care ne-a povestit ce va face în următoarele zile și cum s-a pregătit pentru sărbătorile pascale.

Va găti sushi pentru masa de Paște

CANCAN.RO: Otniela, ce faci, cum petreci Pastele anul acesta?

”Ca în fiecare an, cu oamenii dragi sufletului meu, cu oamenii pe care-i iubesc. Păcat că nu îi pot avea pe toți alături în același timp, la aceeași masă, mi-aș dori să pot face magia asta. Dar sunt mereu în sufletul meu.”

CANCAN.RO: Se vor strânge toate surorile cu toți copiii la aceeași masă?

”Clar, ne strângem toți la sora mea la casă si petrecem cu mic, cu mare. La o așa familie de mare se lasă cu o petrecere pe măsură, nu avem timp să ne plictisim.”

CANCAN.RO: Cum faci față întrebării: „dar tu, când, măi, mamă?

„M-a bântuit întrebarea asta mult timp pentru că mai am două surori și ambele sunt căsătorite și au copii. Doar că deja au înteles că ordinea este invers și nu mai au întrebarea asta, am scăpat :)) Dar și când o să vină copilul ăla blond cu ochii albaștri, să vezi atunci… toate la momentul potrivit, nu simt presiunea asta. Știu doar că o sa fie un copil adorat, alaturi de cel mai perfect bărbat de pe planetă. Romantică povestea asta, dar știu că fix așa o sa fie.”

CANCAN.RO: Care dintre voi, cele trei surori, este cea mai gospodină?

”Nu este bună întrebarea aceasta, nu-mi place :)), pentru că toate am răspunde: eu! Fiecare are preparatele ei, eu spre exemplu inventez foarte mult rețete, deci depinde foarte mult și de gustul celui care pune întrebarea :)) În schimb, avem o tradiție de când eram mici, fiecare face un preparat de sărbători. Fix așa o să fie și anul asta.”

“Viața e fragilă, nu știi ce rezervă ziua de mâine”

CANCAN.RO: Mănânci sau nu din toate bucatele de Paște și care este felul tău preferat de mâncare?

”Daa, sunt atât de pofticioasă încât aș mânca și de la vecini. Nu există la mine diete și regim, doar nu mănânc pentru că nu îmi place, dar și asa, gust.

Sunt multe preparate care îmi plac si pe care le mâncam, altele chiar deloc tradiționale. Dar gândul îmi fuge la cozonac, pască, și o plăcintă cu ciuperci și ceapa pe care mama o face, în general, de Paște.”

CANCAN.RO: Vei găti alături de mama ta? Și dacă da, la ce te pricepi cel mai bine?

”Ee, uite aici, mereu am vrut să fiu independentă și să fac singură preparatul fără ajutor și daca se poate să-i mai și surprind, atunci mă simt chiar mândră. În cei mai mulți ani i am surprins cu încercări de sushi la masa de Paste, care evident că seamănă a pilaf sârbesc sau te miri ce alte nebunii. Dar mereu am avut o poveste suficient de bună încât să aiba succes și să fie mâncat preparatul. Stiu să gatesc, dar nu mâncare clasică, nu ai să găsești asta la mine în bucătărie :)).”

CANCAN.RO: Trăind într-o familie atât de extinsă, ce înseamnă pentru tine familia? Părinții, dar și surorile tale.

”Familia înseamnă tot! Iubire, liniște, protecție, acasă! Pentru mine familie sunt toți oamenii pe care-i iubesc.

Am descoperit și mai mult cât de importantă este familia, cât de importanți sunt oamenii și cât de fragilă este viața, acum de când trecem cu mama prin cea mai mare încercare pe care am avut-o noi ca familie. Nu știi ce îți rezervă ziua de mâine. Așa că nu uitați să petreceți timp cu familia și cu oamenii iubiți, pentru că niciodată nu se știe ce vă rezervă ziua de mâine. Azi, acum, sunt aici. Merită să știe că sunt iubiți, valoroși și apreciați.”

