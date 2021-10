Cu ce probleme de sănătate se confruntă Otniela Sandu: ”Sunt bine acum, am avut o...”

Otniela Sandu a părăsit competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”. În ediția din 23 octombrie a emisiunii, Ilinca Vandici a anuțat că Otniela Sandu a fost descalificată. Vedeta s-a confesat fanilor de pe Instagram și a spus adevăratul motiv pentru care a fost descalificată.

Otniela Sandu, probleme de sănătate la ”Bravo, ai Stil! Celebrities”

Ilinca Vandici a surprins fanii show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities” când a anuțat că Otniela Sandu a fost eliminată din competiție. Vedeta se confruntă cu probleme de sănătate destul de grave, lucru care o împiedică să mai participe în show-ul de la Kanal D:

”Are probleme de sănătate, a fost o veste neașteptată pentru noi toți și din păcate, din cauza acestei vești, trebuie să vă anunț că din acest moment, Otniela nu mai este concurentă în cadrul show-ului ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Îi dorim multă, multă sănătate Otnielei, să ne urmărească cu mare drag de acolo, de acasă”, a spus Ilinca Vandici încă de la debutul emisiunii din seara zilei de 23 octombrie.

Otniela Sandu: ”Este multă muncă, sunt multe emoții”

Otniela a dat cărțile pe față și a dezvăluit adevăratul motiv pentru care a părăsit competiția ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Vedeta s-a confesat fanilor într-un mesaj publicat pe pagina sa de Instagram:

”Mulțumesc pentru mesaje, pentru grijă și pentru gândurile frumoase! Experiență mea la Bravo, ai stil a luat sfârșit. A fost o călătorie frumoasă, grea, presărată cu multe provocări și situații în care nu am mai fost pusă până acum. Este multă muncă, sunt multe emoții, competitivitate, a fost ceva nou față de ce am făcut până acum. Am întâlnit o echipa de oameni muncitori de care am fost fascinată încă din prima zi.

”Recunosc că sunt câțiva omuleți care au un loc special în sufletul meu: @dannaseitan , @ilinca.vandicioficial Nicoleta. Vă zic că este o magie acolo, chiar cu tot greul și cu toată nebunia. Sunt bine acum, am avut o sinuzita destul de rea, combinată și cu o răceală, și asta a fost motivul pentru care nu am putut continua competiția. Mulțumesc pentru experiență, am învățat multe și despre mine. Chiar și în timpul asta scurt cât am stat acolo.”, a încheiat Otniela mesajul postat pe Instagram

Sursa foto: Arhiva CANCAN