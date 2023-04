Șatra B.E.N.Z., gestul făcut în memoria lui Nosfe pe litoral. Mădălinei Crețan nu i-a venit să creadă

În acest weekend, distracția s-a mutat pe litoral. Românii au plecat în vacanța de 1 mai și au luat cu asalt festivalurile de la malul mării. Printre cei care au urcat pe scenă și au fost în atenția publicului s-a numărat și trupa Șatra B.E.N.Z. Colegii de trupă a lui Nosfe au arătat că nu l-au uitat pe artist și au pus la cale un moment special în memoria lui.

Weekendul acesta, în Costinești, a avut loc festivalul Beach Please. Pe scenă au urcat numeroși artiști, printre care s-a numărat și trupa Șatra B.E.N.Z., din care regretatul Nosfe făcea parte. În timpul concertului, membrii formației au organizat un moment special în memoria colegului lor.

Alături de Șatra B.E.N.Z., pe scenă s-a aflat și soția lui Nosfe, care a fost martora unui moment extrem de emoționant și a privit cum o mulțime impresionantă de oameni scanda numele soțului său. Mădălina s-a arătat copleșită de gestul mulțimii, care a transmis toată dragostea și aprecierea pentru Nosfe.

„Este înălțător să văd cum ești onorat și în același timp sper că în lumea aia minunată în care ai plecat să se mai simtă în vreun fel toată dragostea și energia noastră! @nosfezilla. @satrabenz Sunteți ceva absolut monumental! Vă iubesc teribil pe toți și vă mulțumesc cu toată ființa mea că SUNTEȚI! Pe pământ și în viața mea! Vă iubesc nespus și vă mulțumesc infinit! #dragoste”, a fost mesajul transmis de Mădălina Crețan, după momentul unic de pe scenă.

„Nu am cum să trec peste așa ceva”

În data de 16 octombrie 2022, Nosfe se stingea din viață subit. Decesul artistului a lăsat în urmă multă durere. Colegii de breaslă, fanii, dar mai ales familia, cu toții au trăit un adevărat șoc. Nimic nu a prevestit tragedia.

Acum, Mădălina Crețan, soția lui Nosfe, încearcă să facă față vieții fără partenerul său, însă recunoaște că uneori lucrurile sunt destul de grele. Cu toate acestea, femeia are o alinare. Spune că adesea îi simte prezența, iar în momentele cele mai grele știe că soțul ei este alături de ea.

„Relația dintre mine și Nosfe este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod.

De exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu. Și am știut că este a lui. Plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva”, declara Mădălina Crețan.

