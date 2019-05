Scandal la Antena 1! Înlocuitoarea Flaviei de la Neatza, criticată aspru de Răzvan Simion. Ce cuvinte dure i-a adresat

Flavia Mihășan, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” se pregătește să aducă pe lume primul ei copil, iar la emisiune o înlocuiește o blondă la fel de sexy, Ramona Olaru. Tânăra a mai cochetat cu televiziunea, s-a adaptat foarte repede cu programul matinal, dar și cu toți colegii.

Ramona Olaru se declară entuziasmată de noul job și nici nu conștientizează când a trecut timpul. „Nu știu când au trecut două luni. Foarte rapid m-am adaptat, pentru că îmi place extrem de mult și, când îți place un lucru, nu te mai gândești: Aoleu, e 5 dimineața, nu vreau să mă trezesc. Nu, încă mă bucur de lucrul acesta și mă trezesc fericită tot timpul. La 6 dimineața, când intru pe ușa redacției cu: Hei, bună dimineața! Ce faceți?, colegii mă întreabă: „De unde ai energia asta?”. Încă o am, pentru că îmi place”. Ca să fie fresh în fiecare dimineață, tânăra recunoaște că are grijă să-și facă somnul de frumusețe. „La 21.30 – 22.00 e deja ora la care nu mai pot să țin ochii deschiși. Dar mă bucur că am toată noaptea pentru odihnă”, a declarat Ramona Olaru pentru Libertatea.ro.

Asistenta TV a mărturisit că dintre cei doi prezentatori, Răzvan este mai dur și o ceartă mai des, în timp ce Dani este mai permisiv. „Răzvan îmi zice tot timpul: „Poartă-te ca o lady! Fii și tu cuminte!”. Că eu sunt nebună, așa am fost și nu pot să mă stăpânesc, sunt: ha, ha, ha, hi, hi, hi. Dar se distrează cu ce fac eu! El e cel mai aspru, ca să zic așa , dar e foarte bine ce face. Am învățat multe lucruri alături de ei în doar două luni”, ne-a mărturisit tânăra.

Ramona Olaru își ”exploatează” soțul în stradă

Ramona Olaru și-a pus soțul la o treabă foarte complicată, ziua în amiaza mare, într-o parcare. Bogdan a primit sarcina de a-i realiza o serie de poze, din toate unghiurile posibile și imposibile. Fotografii din care vedeta avea să aleagă, așa cum s-a dovedit ulterior, „muniție” pentru Instagram. A fost o misiune extrem de dificilă, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA a obținut imagini în exclusivitate cu toată punerea în scenă.

Una dintre cele mai sexy asistente de la Antenă știe cum să-și întrețină popularitatea și pe conturile de socializare, unde a adunat peste 120.000 de fani, chiar dacă asta înseamnă să-și ”sacrifice” puțin soțul.

Mai precis, după ce s-a terminat matinalul, Ramona Olaru nu a plecat acasă ca să doarmă, așa cum v-ați imagina, ținând cont că se trezește în creierii nopții pentru a ajunge la emisiune. Nu, și-a conservat bine energia, iar, înainte de a se urca în mașină alături de soțul ei, i-a venit ideea să facă o ședință foto chiar în parcare. Toată povara a picat pe Bogdan, care a avut o misiune și grea și lungă. Pentru că Ramona nu a fost ușor de mulțumit! (Vezi AICI imaginile)