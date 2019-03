Scandal la Românii au talent, după ce Alesia Călin a urcat pe scenă. Ce nu s-a văzut la Pro TV

S-a aprins un scandal la “Românii au talent” la scurt după ce Alesia Călin și-a încheiat momentul excepțional pe scena îndrăgitei emisiuni de la Pro TV. Mesajele acide au curs pe Internet, unde chiar și fetița-minune a lăsat un comentariu. Vă reamintim că adolescenta l-a făcut pe Mihai Petre să izbucnească în lacrimi în timpul prestației sale.

Fanii de la “Românii au talent” sunt nemulțumiți că Alesia Călin nu a primit Golden Buzz din partea juraților care mai dreptul să apese butonul auriu. Ei au lăsat comentarii acide pe pagina oficială de Facebook a emisiunii. Tot acolo unii dintre internauți au criticat-o pe Andra pentru că nu s-a ridicat la finalul momentului așa cum a făcut Florin Călinescu, de altfel. Alții i-au sărit în apărare juratei show-ului de talente și au subliniat că atât ea, cât și ceilalți colegi de la masă au fost copleșiți de emoțiile transmise de Alesia Călin și nu au avut timp să reacționeze.

“Felicitări, suflet minunat si frumos, meritai un Golden Buzz. Dar Andra nici nu s-a ridicat în picioare, mi-e ciudă că nu o apăsat butonul auriu nimeni. RUSINE”, “Alesia Călin, meritai un Golden Buzz, dar asta insemna sa te auzim doar in finala… asa, cu siguranta, te auzim de mai multe ori ceea ce e bine… cu siguranta o sa ajungi in finala… Felicitari!”, “Pacat ca nu a primit Golden Buzz 👏👏👏”, “A fost poate cel mai bun moment de aseară, la vârsta ei să aibă asa voce,e fabulos, felicitări,merita cu siguranță sa treaca in semifinală, nu am nimic cu americanu,ceea ce a făcut si el e demn de lăudat,nu mulți pot sa se contorsioneze asa ca el,dar sincer nu am putut să mă uit,dar la fetița asta m-am uitat cu drag, bravo fetito!”, “Merita să primească Golden Buzz (…)” sunt cinci dintre mesajele transmise de fani.

După ce a luat patru de “Da” la “Românii au talent”, Alesia Călin a întrebat-o pe Andra dacă poate veni la ea ca să o îmbrățișeze. Cântăreața i-a mărturisit că și ea își dorea să facă exact același lucru.

“Va multumesc foarte mult pentru sustinere! Imi este drag sa cânt si sa va incânt! Incaodata mii de multumiri pentru sustinere. Va pup si va iubesc pe toti❤❤❤😘😘😘😘😘😘😘” este mesajul postat de concurenta de la “Românii au talent” la o postare făcută pe pagina oficială de Facebook a emisiunii care rulează la Pro TV.