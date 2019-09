Scandal la Vocea României, după ce fiica lui Adrian Minune a urcat pe scenă. NU s-a văzut la TV

Se pare că interpretarea Adrianei Simionescu de pe scena de la Vocea Romaniei nu a fost pe placul tuturor. Imediat după spectacol, românii au luat cu asalt paginile de socializare ale emisiunii, dar nici Horia Brenciu nu a fost menajat.

La 16 ani, Adriana Simionescu a ales să participe la “Vocea României” ca să își depășească limitele, dar și să le arate cârcotașilor că a câștigat numeroase concursuri muzicale datorită talentului ei, iar faptul că e fiica lui Adi Minune nu a contat. Adolescenta a fost însoțită de sora ei mai mare, fratele său și mama lor. Karmen era însărcinată în luna a opta când surioara sa a participat la audițiile pe nevăzute de la “Vocea României”.

La scurt timp după prestaţie, au apărut mesaje care susţin că Adriana Simionescu nu a “strălucit”: “Care voce ma Horia? Fata o fi cantand pentru nunți, botezuri si înmormântări insa doar din descrierea videoclipului mi-am putut da seama ca are nevoie de mai mult antrenament pentru notele înalte. Nu sunt nici instructor de canto, nici muzician insa in umila mea ureche muzicală, prin care mai urla din cand in cand un Soilwork, Metallica si Silbermond, a sunat ca si cum fata era strânsă de gât de-o mână a divinității, încercând sa-i suprime voința de lirism vocal nesaturat.“

Horia Brenciu i-a raspuns acestui tanar: “hai sa ne reauzim in etapa următoare, de Confruntări! Poate vei avea o surpriza acolo. Oricum, multumesc pentru comentariu”

Mai mult, unele voci suţin că fiica lui Adrian Minune a falsat: “A falsat la greu”.