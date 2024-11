Scandal monstru cu TJ Miles! A fost dat afară din secția de votare

Ieri, 24 noiembrie, a avut loc primul tur al alegerile prezidențiale, iar mulți români au ieșit la vot. Printre cei care și-au dorit să își exercite acest drept s-a numărat și TJ Miles. Însă, acesta s-a confruntat cu o situație neașteptată. A fost scos din secția de votare și a putut să pună ștampila pe cine a dorit abia după ce a apelat la ajutorul oamenilor legii și la Autoritatea Electorală Permanentă. De ce nu a fost lăsat inițial să voteze TJ Miles?

TJ Miles și-a dorit să fie un cetățean model, așa că ieri a ieșit la vot. Însă, influencerul a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a ajuns la secția de votare. Acesta nu a fost lăsat să își exercite dreptul, iar președintele secției de votare l-a dat afară. Dar acesta nu s-a lăsat și în cele din urmă a reușit să voteze.

Așa cum spuneam, TJ Miles a întâmpinat probleme atunci când a mers la vot și a fost scos cu scandal din secția de votare. Motivul pentru care inițial i-a fost refuzat dreptul de a vota este faptul că nu deține buletin românesc. Astfel, președintele secției de votare i-a interzis să își exercite dreptul, iar influencerul a fost scos afară.

„Am votat la primărie. Fii atent. Să vă spun ce s-a întâmplat. Am venit aici și nu mi-a dat voie să votez la început. Mi-a spus că nu am voie să votez că nu am buletin. Le-am spus că eu sunt născut în România, eu am pașaport românesc și am voie să votez. Punct. Mi-a spus că nu am voie să votez și să plec. Zicea că așa e legea, vorbea președintele secției. A chemat și poliția, m-au scos afară cu forța. Ok, am înțeles. Am sunat la Autoritatea Electorală Permanentă. Am sunat polițiștii și eu au zis să sun la Autoritatea Electorală și că o să mă ajute ei, o să-mi spună dacă pot vota”, a povestit Tj Miles, pe rețelele de socializare.

Cum știa că la alegerile trecute a votat tot cu pașaportul, TJ Miles nu s-a lăsat intimidat și a sunat la Poliție pentru a-și face dreptate. Acesta a fost mai apoi redirecționat către Autoritatea Electorală Permanentă, unde i s-a spus că are dreptul de a vota. Așa că influencerul s-a întors în secția de votare, iar abia după tot scandalul a fost lăsat să pună ștampila unde dorește.

„Eu am pașaport românesc, dar nu am buletin românesc. Eu sunt român prin naștere și am CNP. Când conduc pe stradă, eu nu am buletin sau permis românesc. Le am pe cele canadiane, iar permisul îl am internațional. Eu când mă prezint oriunde în țara asta mă prezint cu pașaportul. În trecut am mai votat cu pașaportul, dar acum nu m-au lăsat.

Am sunat la Autoritatea Electorală și doamna de acolo mi-a spus că o las câteva minute, apoi m-a sunat. A fost foarte profi și mi-a zis că să merg înapoi în secție cu telefonul și să îl dau pe președintele secției. Același om care m-a dat afară și care se umflase orezul în el, acum s-a desumflat. Doamna de la Autoritatea Electorală i-a spus că eu am voie să votez. S-a uitat el panicat, dacă nu știi, află. Eu mă întorc și știu ce am de făcut. Multe persoane în România nu se educă și merg după cum bate vântul”, a mai spus TJ Miles.