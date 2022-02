Scandal monstru între Monica Hill și interlopul Lucian Jula. Cei doi foști amorezi sunt la cuțite: ”Am ajuns la poliție pentru un ordin de restricție”

Monica Hill a ”aruncat” înternetul în aer, după ce a publicat mai multe conversații dintre ea și cunoscutul interlop din Ardeal, Lucian Jula. ”Manechina lui Bote” a dat cărțile pe față și a explicat pe larg cum stau ”treburile” între cei doi.

Scandal monstru între Monica Hill și Lucian Jula

”Te-am suportat destul și sunt sătulă de injuriile la adresa mea pe care le aud de 1 an. Înțeleg că le agăți pe astea și le zici și bietele se gândesc . Ți-am spus-o și în față și o repet și aici. Nu ești tipologia mea de bărbat, nu ai avut niciodată nimic din ce caut eu la un bărbat. Singurul lucru pentru care m-am atașat de tine a fost faptul că părea că ai un suflet de aur și m-ai înmuiat cu dramele din viața ta. Că tu, de fapt, asta ești, o victimă. Orice ai pătimit, s-a întâmplat din vina altcuiva, că nu ești în stare să-ți asumi nimic. Cum ai zis și tu, doar băieții își pot asuma!

(VEZI ȘI:MANECHINA EXPLICĂ RELAȚIA CU INTERLOPUL. “ÎI MAI SPUNEAM ANUMITE LUCRURI LA NERVI, CA SĂ ÎL OFTIC” + “NU CRED CĂ…”)

M-ai făcut nebună, disperată, minți că îți trimit scrisori. Mă denigrezi în continuare. Toate astea pentru ce? Pentru că nu te mai vreau? Îmi pare foarte rău că s-a ajuns aici. Speram să nu fiu nevoită s-ți fac rău, pentru că tu în viața asta ai însemnat ceva pentru mine. Nu îmi e rușine să recunosc faptul că și eu am plâns, și eu am suferit, sau că te-am iubit, altfel nu o întindeam atât, dar să minți cu așa nerușinare, mă face să nu mai am nici ultimul gram de respect. Hai să vedem cine disperă mai mult”, a fost mesajul transmis de Monica.

Așa a început seria postărilor pe Instagram. Monica Hill nu s-a oprit aici. ”Manechina lui Bote” a continuat seria acuzațiilor la adresa interlopului:

”Îmi suni avocații și le spui că îmi faci plângere? Dar acum trei zile când ai venit să vorbim și ai sărit la bătaie că nu-ți convine adevărul, nu spui? Merg și eu să-ți fac plângere și de data asta nu mă mai înmoi ca să mi-o retrag. Avocata ta știe că data trecută când m-ai dat la poliție că ți-a fost frică să nu merg eu, ai dat vina pe ea? Că a fost ideea ei? Am înregistrat tot ce ai spus, inclusiv cum ai sărit la mine. Nu te suport! Mă deranjezi constant cu dramele tale penibile!”, a mai spus Monica Hill.

Replica interlopului nu a întârziat să apară. Lucian Jula a ajuns la capătul răbdării și a mers la sediul Poliției, acolo unde a făcut demersuri pentru a obține un ordin de restricție:

”Nu obișnuiesc să fac așa ceva, dar toată mizeria pe care a ajuns să o facă Monica Buda (Hill), scrie de pe conturi false, sună cu număr privat, vine la mine în curte la ora 2 dimineața fără ca cineva să o invinte, acum postează toate mizeriile din 1920, doar ca să primească atenție, m-a făcut să ajung la poliție pentru un ordin de restricție.

Adevărul o să se vadă în cele din urmă. Nu mă interesează Monica Buda și asta o pot confirma prietenii ei apropiați, care spun că e nebună. Revin cu video/filmări cu domnișoara Monica, în care se vede exact tot ceea ce v-am relatat mai sus”, a fost mesajul lui Jula Lucian.

Interlopul a ținut să demonstreze că a fost la poliție și a publicat pe rețelele de socializare cererea în care solicită ordin de restricție împotriva Monicăi Hill.

Sursa foto: Instagram.ro