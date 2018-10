Marius Baldovin, cântăreț de muzică populară, este în culmea disperării. El îl acuză pe transsexualul Delia că i-a terfelit imagina, prin anumite postări pe pagina de socializare. Astfel, artistul l-a dat pe mâna Poliției și vrea daune de 100.000 de lei.

”Gata, probe sunt foarte multe pentru a-l da în judecată. Am depus plangere penală împotriva unui individ care mi-a denigrat imaginea. Avocatul meu, Cosmin Mustață, își face treaba de a soluționa cât mai urgent cazul. Cer despăgubiri de 100.000 de lei”, a dezvăluit Baldovin, pentru CANCAN.RO. El i-a trimis un mesaj și celui pe care-l incriminează. (CITEȘTE ȘI: ȘOC ÎN LUMEA MANELIȘTILOR! NICOLAE GUȚĂ NU MAI POATE FACE COPII: “A INTRAT ÎN DEPRESIE DIN CAUZA ASTA“)

”Poți să vii și în genunchi să îți ceri scuze, pentru că nu te voi ierta niciodată. Tribunalul va decide”, au fost cuvintele artistului. ”Îmi face rău și îmi denigrează imaginea. Mă abuzează psihic . De asta am fost nevoit să depun plângere împotriva lui, a transsexualului Delia de la Oradea ”, a mai spus Baldovin.

În mesajele postate de Delia, Marius Baldovin este ”tăvălit” din toate pozițiile. (CITEȘTE ȘI: MARIUS BALDOVIN ÎL ATACĂ DUR PE RODRIGO ALVES, „PĂPUŞA UMANĂ”: „SĂ PLECE DE UNDE A VENIT”)

Baldovin, scandal cu Scărlătescu!

Marius Baldovin s-a înscris la selecțiile ”Chefi la cuțite”, în urmă cu câteva luni, dar a ratat. A intrat însă în conflict cu ”Chefii”. Cântărețul l-a amenințat pe Cătălin Scărlătescu, dar nici acesta nu a fost mai prejos. A ieșit scandal, au intervenit niște vedete, dar degeaba.

Cântărețul a spus că a fost luat peste picior de cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.

”Am dat interviurile, am început să gătim. Am făcut un orez la tavă cu ciuperci, a la Marius, că este preparatul meu. Am terminat totul în timpul dat de ei, 60 de minute. Am intrat apoi în juriu, m-am prezentat, sunt Marius Baldovin, producător TV de emisiuni de folclor, dar în același timp și cântăreț. Florin Dumitrescu mi-a zis Am cântat o piesă de pe albumul meu. Au dezbătut ei piesa mea, Scărlătescu, Dumitrescu, Bontea, că nu e piesă OK, că-i așa, că nu-i așa…

A fost show până la un moment dat, când am văzut că-mi iau piesa la mișto! Că eu cânt prin cluburi de gay, că eu nu știu ce…

Îi dau în judecată pentru defăimarea imaginii! O să vorbesc cu avocatul săptămâna asta, miercuri mă văd cu el și îi dau în judecată! Păi ei se leagă de numele meu?”, a spus atunci Marius Baldovin, pentru CANCAN.RO.

Ce spunea Delia despre Guță: ”L-am abordat!”

Delia a relatat cum au decurs întâlnirile cu Guță şi a susţinut că pe manelist nu l-a deranjat faptul că el este un transsexual. (CITEȘTE ȘI: „PĂPUŞA UMANĂ KEN”, REACŢIE DURĂ PENTRU MARIUS BALDOVIN DUPĂ CE SOLISTUL I-A TRANSMIS SĂ PLECE DIN ROMÂNIA: „E UN OBRAZNIC…”)

„L-am abordat pe Facebook. Mi-a propus să întreţinem relaţii intime. Îmi făcea complimente. M-a sunat acum trei zile şi a zis că nu vrea să îmi promită ceva, bani. Mi-a zis că sunt foarte frumoasă şi că vrea să fie cu mine. Nici bine nu ne-am cunoscut şi îmi vorbea de Mădălina. Ca om mi s-a părut ok, dar m-a luat cam tare. Nici bine nu ne-am cunoscut şi deja mi-a propus să facem sex. Mi-a zis că sunt mai frumoasă ca Mădălina (n.r.- Beyonce de România). Da, i-am zis că nu sunt femeie. Am înregistrare. Mi s-a părut dubios că nu comentează. Schimbarea de sex încă nu mi-am făcut-o, o să o fac la Thailanda. Eu vreau să fim împreună. Era nerăbdător, mi-a zis că mă iubeşte. Mi-a zis: ‘Iubirea mea, te pup dulce pe botic!’. Mi-a zis că îi plac ochii mei şi fundul meu”, declara Delia.