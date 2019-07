Scandal monstruos într-o parcare din Vaslui! Femei și bărbați beți morți, bătaie generală, urlete…tot tacâmul!

S-a întâmplat într-o parcare din județul Vaslui, în zona Moara Grecilor, unde mai mulți tineri au ”ars-o” ca-n filme. Sigur, după băutura consumată în exces.

Scandalul a avut loc marți dimineața, în jurul orei 01:00. Mai multe echipaje de Poliție au intervene pentru a opri incidentele majore. În urma scandalului, un bărbat de 30 de ani din municipiul Vaslui a avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportat cu ambulanta la Spitalul Judetean de Urgentă Vaslui, notează vremeanoaua.ro.

Nu a fost singurul episod scandalos, care bagă spaima în vasluienii liniștiți.

“Seară de seară, la noi, în Moara Grecilor, e o hărmălaie de nedescris, din cauza motoretelor, a mașinilor tunate și a boxelor date la maximum. Tinerii ăștia par că nu au nici măcar cei șapte ani de acasă, ca să nu mai vorbim de un liceu sau chiar de o facultate. Într-o seară, i-am surprins pe câțiva mâncând semințe chiar în fața porții mele. Stăteau cocoțați pe o bancă. Le-am spus că nu e frumos să stea cu picioarele urcate pe bancă. Nici n-am apucat să termin ce am avut de zis, că unul dintre ei mi-a spus să-mi fac viteză în casă dacă nu vreau să am de suferit. Am intrat în casă, pentru că nu aveam chef să mă cert cu ei, și am sunat la Poliție.

După un sfert de oră a venit un echipaj, le-a luat datele și a plecat. Ei și-au văzut în continuare de activitatea lor, spartul semințelor și băutul berilor”, a declarat un vasluian care locuiește în Moara Grecilor.

“De multe ori, după ce consumă băuturi în acea parcare, se urcă în mașini și pornesc spre oraș. Fetele ies pe geam și țipă, băieții aruncă cu sticle de bere, boxele bubuie. E ceva de nedescris pentru noi, iar Poliția știe care este situația aici, pentru că nu o singură dată am făcut reclamatii. Am fost mai mulți cei care ne-am plâns, dar deocamdată degeaba. Nu s-a luat nicio măsură”, a declarat o altă persoană.