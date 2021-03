Scandal sexual într-un liceu din Vaslui, după ce o elevă a acuzat tâmplarul de hărțuire. Bărbatul nu se află la prima abatere

Este scandal mare într-un liceu din Vaslui, după ce o elevă a acuzat tâmplarul de hărțuire sexuală. Copila susține că bărbatul a încercat să o sărute și chiar i-a atins corpul.

La Liceul Ștefan Procopiu din Vaslui, oamenii legii au deschis o anchetă, după ce o elevă l-a acuzat pe tâmplar de hărțuire sexuală. Aceasta susține că bărbatul i-a atins corpul și ar fi încercat să o sărute și totul s-ar fi întâmplat săptămâna trecută, însă fapta ar fi ieșit la iveală pe 4 martie, atunci când eleva a venit la școală alături de unchiul său.

Potrivit informațiilor oferite de vremeanoua.ro, bărbatul nu a venit la muncă a doua zi după ce s-a aflat ce a făcut, însă a revenit la serviciu luni, pe 8 martie. Șocant este faptul că toți colegii bărbatului acuzat de hărțuire susțin că nu se află la prima abatere de acest gen.

Fapta lui se află într-o totală antiteză cu faptul că are o atitudine ireproșabilă la muncă, în interiorul unității de învățământ. Eleva susține că bărbatul a atins-o și i-a tras masca de pe față, din dorința de a o săruta, mai notează sursa citată.

Ce spun angajații liceului

Angajații liceului și totodată colegii de muncă ai tâmplarului susțin că bărbatul nu se află la prima abatere. Pentru vremeanoua.ro, au făcut declarații șocante în ceea ce-l privește pe acesta:

“Incidentul este cât se poate de real, fiind înregistrat și la conducerea unității. Vorbim despre un angajat al liceului care a agresat o copilă. Bărbatul este la cel puțin a doua faptă de acest gen, săvârșită asupra elevilor de aici. S-a înaintat și plângere la conducere, sper să se ia măsuri, pentru că vorbim de un recidivist, dacă îl putem numi așa. Din punctul nostru de vedere, asemenea persoană nu are ce mai căuta în sistem. El este tâmplar, are o vârstă înaintată, e ieșit la pensie, dar continuă să lucreze aici. În urmă cu un an și jumătate a fost protagonistul unui alt incident asemănător. Atunci, o fată care stătea în cămin a făcut plângere că a fost hărțuită de aceeași persoană. Nu s-a făcut nimic și iată că acum faptele se repetă. Marțea trecută, pe holurile liceului, această persoană a hărțuit-o pe elevă, a atins-o pe corp, i-a tras masca de pe față și a încercat să o sărute. Eleva nu are tată, motiv pentru care miercuri a venit însoțită de unchiul ei la școală. Cei doi au făcut plângerea care, din ce am înțeles, ar fi ajuns la conducerea liceului.

După ce a aflat că este acuzat de hărțuire, bărbatul și-a luat liber o zi, vineri, însă azi (n.r. luni) a revenit la serviciu, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nouă nu ni se pare normal acest lucru, pentru că avem și noi copii, la rândul nostru, avem fete de vârsta acelei eleve și nu vrem să mai vedem persoane cu asemenea probleme lucrând cu elevii. De fiecare dată când au fost probleme de acest gen, s-a pus batista pe țambal, de teamă să nu ajungă scandalurile în presă, iar imaginea instituției să nu aibă de suferit. Ori așa ceva nu se mai poate. Se va ajunge la lucruri mult mai grave dacă nimeni nu ia atitudine. Acesta este și motivul pentru care am decis să contactăm ziarul dumneavoastră. Vrem ca oamenii să afle, anchetele să se desfășoare pe bune, iar cei vinovați să fie trași la răspundere”, au declarat angajați ai liceului Ștefan Procopiu din Vaslui.